Turismo: Polaroad, la start-up innovativa inaugurata oggi a Siena

Inaugurata oggi, sabato 1 giugno, in via dei Fusari 30 dietro il Duomo, "Polaroad", la start-up innovativa fondata da tre giovani ragazze senesi che si occupa interamente di fotografia istantanea ed ha come scopo quello di fornire un'offerta turistica radicalmente innovativa che integra vari percorsi di scoperta di Siena con il noleggio di macchine istantanee.Ai turisti vengono proposti dei kit comprensivi di mappa, zaino, guida cartacea, macchina istantanea e 10 pellicole da scattare durante il giro. Le guide, scritte integralmente dalle tre ragazze, propongono per ogni tappa cenni storici, curiosità ed aneddoti ed uno spazio libero dove poter attaccare la foto. Il libro-guida diventa così album fotografico da poter riguardare e rileggere anche a fine visita. Da questo il nome distintivo Polaguide.Ogni percorso propone due varianti: una per adulti ed una per bambini. Polaroad si rivolge così non solo ai semplici turisti, ma a tutte le famiglie che vogliono vivere a Siena un'esperienza nuova ed interattiva con i propri figli. Le Polaguide da bambini prevedono delle vere e proprie cacce al tesoro con enigmi, pagine da colorare ed indovinelli da risolvere mentre si scopre Siena.Polaroad offre anche noleggio di macchine istantanee per cerimonie, eventi, matrimoni e feste. Inoltre vengono organizzati laboratori-gioco per sensibilizzare i bambini all'uso della fotografia istantanea.