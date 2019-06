''Trekking Guelfi e Ghibellini'' sulle tracce della battaglia di Montaperti

Domenica 9 giugno escursioni da 19 o 10 chilometri tra paesaggi mozzafiato alla scoperta dei luoghi che fecero da sfondo alla celebre battaglia del 4 settembre 1260

Un trekking sulle tracce della storia alla scoperta dei luoghi che fecero da sfondo alla celebre battaglia di Montaperti. Tra aneddoti storici, leggende e paesaggi mozzafiato i partecipanti faranno un salto indietro nel tempo fino al 1260 costeggiando Pian delle Cortine, Costa Berci, la Malena e tutti quei luoghi che nella loro toponomastica rievocano il celebre scontro tra senesi e fiorentini dal quale “lo strazio e ‘l grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso”. Domenica 9 giugno appuntamento con il “Trekking Guelfi e Ghibellini”, la terza tappa di Lauretana Slow, il progetto dell’associazione Il Prato e del Comune di Asciano in collaborazione con il Gruppo Escursionisti Berardenga, che mira alla valorizzazione delle Crete Senesi attraverso il turismo lento.Il percorso ad anello si snoda tra paesaggi mozzafiato per circa 19 chilometri; l’appuntamento prevede anche un punto tappa a Casetta per tutti coloro che volessero trasformare un’escursione in una piacevole camminata da 10 chilometri. Il ritorno ad Arbia in questo caso è organizzato con bus e auto navetta.Info Costo di partecipazione: 10 euro (5 euro per i soci Fie). La partenza è fissata alle ore 9.30 al Centro Civico Il Prato ad Arbia in viale Toscana 6 (ritrovo ore 9). La quota comprende la copertura assicurativa e il ristoro.Prenotazioni: www.gruppoescursionistiberardenga.it e le pagine Facebook Lauretana Slow o Gruppo Escursionisti Berardenga.