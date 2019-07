MTV Toscana: Violante Gardini riconfermata alla presidenza del Movimento per il prossimo triennio

Nell’assemblea che si è svolta oggi a Greve in Chianti (Fi) nominati anche il Cda e il gruppo di lavoro

Terzo mandato alla presidenza del Movimento Turismo del Vino Toscana per Violante Gardini (Az. Agr. Donatella Cinelli Colombini) che per i prossimi tre anni continuerà a guidare la grande associazione dell’enoturismo. La nomina è arrivata all’unanimità e per acclamazione giovedì 4 luglio durante la partecipata assemblea elettiva che si è svolta a Greve in Chianti presso la cantina Terreno di Sofia Niklasson Ruhne. Un’assemblea che si è svolta in forma aperta, con anche cantine non socie invitate a partecipare, in una tavola simbolicamente rotonda per sottolineare l’importanza dello scambio di idee e di esperienze tra realtà diverse che operano nel settore dell’ospitalità legata al vino.Violante Gardini, la passione per il mondo del vino. Nata a Montalcino nel 1984, Violante Gardini è laureata in Economia aziendale all'Università di Firenze. Dopo il master OIV - Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino che l'ha portata in giro per le più famose aree vinicole del mondo, da qualche anno è export manager dell’ufficio commerciale dell’azienda di famiglia che porta il nome della madre, Donatella Cinelli Colombini, nelle cantine Casato Prime Donne di Montalcino e Fattoria del Colle di Trequanda (Si). Nel 2008 - 2009 è stata presidente Toscana dei Leo (giovani Lions) e attualmente è vicepresidente nazionale di Agivi (Giovani Imprenditori Vitivinicoli Italiani). Fa inoltre parte del CdA di ANGA Siena.«In questi anni abbiamo fatto squadra e oggi posso dire che il risultato si traduce non solo nell’importante aumento di soci, ma soprattutto negli eventi che come Movimento abbiamo portato avanti e continueremo a farlo sempre di più – dice il presidente del MTV Toscana, Violante Gardini - in particolare nei passati tre anni abbiamo lavorato molto nel migliorare la promozione non solo degli eventi, ma anche delle esperienze che le nostre cantine offrono ai tanti visitatori ogni anno, cercando di dare consigli su come farlo, o semplicemente mettendole in rete così da creare un sistema che oggi si può dire vincente». Durante le due passate gestioni del Movimento Turismo del Vino Toscana, l’associazione che riunisce le cantine che fanno turismo nella regione è cresciuta in maniera esponenziale. In questi anni sono cresciuti a dismisura anche gli eventi promossi al di fuori dei tradizionali appuntamenti Calici di Stelle e Cantine Aperte, creando un giro di presenze in cantina che ogni anno supera le 100 mila unità.Il Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente del Movimento Turismo del Vino Toscana sarà Emanuela Tamburini (Agricola Tamburini) al secondo mandato in questo ruolo. Barbara Luison (Marchesi Antinori Spa, zona Montepulciano e Val di Chiana) sarà il segretario e Federico Taddei (Borgo Santinovo) il tesoriere. Il gruppo di lavoro del prossimo triennio, eletto in assemblea, per la metà è composto da nuove figure nel segno da un lato della continuità, dall’altro del rinnovamento della squadra che è composta da figure del mondo del vino in rappresentanza di tutti i territori vitivinicoli toscani. In particolare si tratta di Nicola Giannetti (Col d’Orcia, zona Montalcino e Val d’Orcia), Alessandra Casini (Bindi Sergardi, zona Chianti Classico), Nicola Guidi (azienda Guidi di Guidi Avio, zona Chianti), Maria Paoletti (Cosimo Maria Masini, zona San Miniato), Letizia Cesani (Az. Agr. Cesani, zona San Gimignano) Anastasia Mancini (Az agr. Buccianera, zona Colli Aretini), Annabella Pascale (Artimino, zona Prato, Lucca e Pistoia), Fabrizio d’Ascenzi (Villa Acquaviva, zona Maremma), Flavio Nuti (Podere la Regola, zona Pisa e Costa degli Etruschi). Faranno inoltre parte del team di MTV Toscana due professionisti del settore, già partner del Movimento: Ulrich Kholmann, titolare dell’agenzia Tuscan Tasting e Simone Nannipieri dell’agenzia di comunicazione WineTrade di Livorno.Il programma dei prossimi eventi. Oltre ai tradizionali appuntamenti di Cantine Aperte (in programma anche a settembre per la versione della vendemmia e a dicembre per il Natale) e Calici di Stelle, che negli ultimi anni sono cresciuti grazie alla massiccia partecipazione dei soci, tante le novità già a partire dai prossimi mesi. A partire da un grande evento che si svolgerà per la prima volta a Matera, capitale europea della Cultura. Con una Masterclass dedicata al Sangiovese in occasione del Cultural – Festival della Cultura Alimentare, le cantine socie MTV Toscana saranno protagoniste di un appuntamento presentato dai sommelier AIS di Matera dal titolo "Sfumature di Sangiovese" che si svolgerà il 21 Luglio presso Il Mulino Alvino. E’ solo l’inizio di uno scambio con la viticoltura lucana che potrà essere ospite della nuova edizione di “Brindisi in Villa”, la novità presentata nel 2018 per promuovere il “bello” della cultura toscana in abbinamento ai grandi vini. A settembre, mese della vendemmia, al centro dell’attenzione sarà poi la comunicazione con un progetto dedicato agli influencer di tendenza del settore che saranno in giro per le aziende per raccontare la viticoltura toscana e le esperienze che si possono vivere in cantina attraverso i nuovi mezzi di comunicazione.L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre 100 fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.