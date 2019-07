''L’orma sulla Luna'', un appuntamento in notturna per Lauretana Slow

Martedì 16 luglio facile escursione da 9 chilometri sulle biancane di Leonina

Al cospetto della luna piena una passeggiata magica sui paesaggi lunari delle Crete Senesi. Martedì 16 luglio un facile trekking in notturna “L’orma sulla Luna” per un nuovo appuntamento di Lauretana Slow, il progetto dell’associazione Il Prato e del Comune di Asciano in collaborazione con il Gruppo Escursionisti Berardenga, che mira alla valorizzazione delle Crete senesi attraverso il turismo lento.Sulle biancane di Leonina e poi al Sito Transitorio e fino a Mucigliani e ritorno, passo dopo passo per circa 9 chilometri guidati dalla suggestione di una notturna che lascerà i partecipanti a bocca aperta. La partenza è fissata da Leonina alle 20.30 (ritrovo e registrazione al centro civico Il Prato ad Arbia in viale Toscana 6 alle 19.45 – spostamento in auto). Al rientro ad Arbia tutti i partecipanti potranno rifocillarsi con la spaghettata di mezzanotte presso il centro civico.Info Costo di partecipazione: 10 euro (5 euro per i soci Fie). La quota comprende la copertura assicurativa e la spaghettata di mezzanotte.Prenotazioni: www.gruppoescursionistiberardenga.it e le pagine Facebook Lauretana Slow; Associazione Il Prato o Gruppo Escursionisti Berardenga.