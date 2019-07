Itinerari nelle Terre di Siena, Scaramelli (Pd): ''l’Etruria torna protagonista dello sviluppo economico della Toscana''

Il consigliere regionale soddisfatto dell’arrivo del bando da 280mila che potenzierà le infrastrutture sui tracciati degli Itinerari Etruschi



“L’Etruria è tornata protagonista nelle dinamiche regionali. Dopo il distretto agroalimentare, le politiche per l’alta velocità, il prodotto turistico omogeneo degli etruschi, arriva un altro importante tassello per lo sviluppo economico e turistico del territorio. I nuovi finanziamenti regionali affiancano le scelte politiche tese a rendere l’Etruria protagonista dello sviluppo economico della Toscana, supportando e potenziando le infrastrutture lungo i tracciati degli Itinerari Etruschi”.



Così il consigliere del Pd in Regione Stefano Scaramelli soddisfatto dell’arrivo del nuovo bando regionale che stanzia 280mila complessivi per l’adeguamento e il potenziamento dell’assetto infrastrutturale degli itinerari Etruschi della Toscana. “Il 2020 - aggiunge Scaramelli - sarà l’anno degli etruschi. E questo contributo servirà a dare un’ulteriore spinta al distretto turistico dell’Etruria meridionale di cui fanno parte già 34 comuni che costituiscono il nucleo di Toscana Terra Etrusca di cui Chiusi è il comune capofila”.



Il bando si aprirà ad ottobre e prevede un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 80mila euro a soggetto, pari a non più dell’80 per cento della spesa ammessa a contributo.