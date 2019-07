Valdichiana Living punta sull’innovazione con l’app e il widget dedicati al territorio

Il tour operator lancia una serie di applicazioni per conoscere le informazioni turistiche sulla Valdichiana Senese e facilitare le prenotazioni da parte delle strutture ricettive

Un passo avanti ulteriore nell’innovazione del sistema turistico e nei servizi digitali offerti agli ospiti del territorio: queste le linee guida che hanno portato il tour operator Valdichiana Living, braccio operativo della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana, a investire nel lancio di una app e di un widget destinati a migliorare l’esperienza di viaggio dei turisti e facilitare le prenotazioni attraverso le strutture ricettive locali.L’applicazione “Valdichiana Living” opera come una vera e propria guida turistica digitale, consultabile comodamente da dispositivi mobile (smartphone e tablet) e disponibile sui principali negozi digitali (App Store e Google Play); l’app è scaricabile gratuitamente e contiene tutte le informazioni multilingua essenziali per chi ha intenzione di pianificare un viaggio nel nostro territorio oppure è alla ricerca di nuove esperienze.“Si tratta di uno strumento innovativo che ci consente di offrire ulteriori servizi agli ospiti del nostro territorio. – dichiara Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese – Il turismo di oggi è sempre più digitale, dalla pianificazione del viaggio fino alla sua esperienza diretta, per questo motivo l’app di Valdichiana Living consentirà a tutti i turisti di vivere pienamente l’autenticità che questo territorio ha da offrire.”Sono molteplici, infatti, le potenzialità offerte dall’app di Valdichiana Living: al suo interno è possibile prenotare le esperienze del tour operator, conoscere informazioni e orari di apertura di tutti i musei della Valdichiana Senese, scoprire gli eventi in programma attraverso un comodo calendario e acquistare i biglietti per il servizio bus “Valdichiana Gran Tour”. All’interno è inoltre disponibile una mappa del territorio in cui sono indicati i principali servizi: farmacie, aree attrezzate per i camper, bancomat e distributori di benzina. Una guida sempre aggiornata e a portata di mano, un punto informazioni digitale che permetterà a tutti gli ospiti che arrivano in Valdichiana Senese, che sia per qualche giorno o soltanto per qualche ora, di pianificare il viaggio e vivere al meglio le esperienze disponibili.Parallelamente, sempre nell’ottica dell’innovazione turistica, Valdichiana Living ha predisposto anche un widget, ovvero uno strumento offerto gratuitamente agli operatori turistici dell’area e che può essere comodamente inserito all’interno dei rispettivi siti web. Attraverso la particolare interfaccia grafica, il widget potrà amplificare le attività di comunicazione e commercializzazione della Valdichiana Senese e rafforzare la rete di collaborazione tra gli uffici turistici e le strutture ricettive. In questo modo gli utenti potranno scoprire e prenotare le esperienze proposte da Valdichiana Living, fornendo ulteriori sinergie agli operatori turistici locali e nuove opportunità ai potenziali turisti.Il widget può essere facilmente installato dal webmaster di riferimento degli operatori turistici del territorio che ne fanno richiesta. Attraverso il suo utilizzo è possibile aumentare il tempo di navigazione sul sito che lo ospita, personalizzare i tour e le esperienze preferite, fortificare la rete con il tour operator Valdichiana Living e facilitare la prenotazione di servizi aggiuntivi, nell’ottica di una sempre maggiore innovazione dell’offerta turistica.