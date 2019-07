''Non solo Bando'': con la prima de Le Scoperte i retroscena dell’avvento di Violante di Baviera

Giovedì sera prima passeggiata nella storia per l’estate 2019

Il rapporto tra la Governatrice, Siena e le Contrade in 90 minuti di passeggiata

Aprile 1717: da Firenze giunge a Siena Violante Beatrice di Baviera, vedova di Ferdinando de' Medici e da quel momento nuova Governatrice della città. Per la figlia del Duca bavarese l'occasione di realizzarsi, dopo un'esistenza all'ombra delle ambizioni medicee: per i senesi quella di trovare una figura che li mettesse in riga senza mortificarne le passioni. Violante capisce il radicamento delle Contrade e della loro festa, e di lì a 12 anni promosse il Bando che ancora oggi ne regola i confini. Ma nel dettaglio, le cose andarono veramente così? Quali furono i retroscena di questo innovativo atto?