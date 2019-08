La Siena antica rivive nell’edizione 2019 de ''La Fattoria in Fortezza''

Sabato 21 e domenica 22 settembre all’interno della Fortezza Medicea

Un’edizione rinnovata, che metterà al centro didattica e territorio. E’ l’evento “La Fattoria in Fortezza”, in programma i prossimi 21 e 22 settembre all’interno della Fortezza Medicea di Siena. Voluta dall’amministrazione comunale, la manifestazione sarà organizzata quest’anno dal Comitato Uisp di Siena, con tante novità e nuove iniziative, per un programma ricco che coinvolgerà tantissime realtà del territorio provinciale.“La memoria e il patrimonio culturale della Siena antica per imparare a rispettare ed amare quella presente” è stata infatti la tematica scelta quest’anno: sono previsti percorsi didattici, visite guidate e mini trekking sui bastioni della Fortezza, laboratori sugli animali e sui prodotti della terra, esposizioni e dimostrazioni nello spazio dell’Anfiteatro, ma si parlerà anche di sostenibilità e ambiente. Un programma ampio che coinvolgerà associazioni di categoria, Università di Siena, Vigili del Fuoco e alcune rappresentanze delle forze dell’ordine e che verrà svelato nei dettagli nelle prossime settimane. All’interno della cornice della Fortezza sono previsti stands e spazi con animali, dalle pecore ai rapaci toscani, dalle unità cinofile ai bovi chianini, dalla cinta senese ad alcuni cavalli che hanno corso il Palio che sfileranno nella giornata di domenica 22 settembre e tanto altro.“L’edizione di quest’anno – spiega l’assessore al turismo e al commercio del Comune di Siena Alberto Tirelli – sarà caratterizzata dalla didattica e sulla valorizzazione dell’eccellenza dei prodotti del territorio. La Fattoria in Fortezza 2019 segue un percorso a trecentosessanta gradi, rivolto alla comunità senese e non solo: un programma ricco e variegato che permetterà un contatto diretto con il mondo animale, la storia e i prodotti del territorio. E’ una manifestazione che si interseca nel più ampio progetto dell’amministrazione comunale per il rilancio e la riappropriazione da parte della città dello spazio della Fortezza Medicea”.