Turismo, presentato il Convention Bureau Terre di Siena

Presentato ieri pomeriggio, giovedì 12 settembre, nella sala Sant’Ansano del complesso museale Santa Maria della Scala il nuovo Convention Bureau Terre di Siena.All’appuntamento, al quale erano presenti i sindaci dei 9 Comuni appartenenti all’Ambito Terre di Siena, è intervenuto l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli, Carlotta Ferrari presidente del Convention Bureau Italia e direttore di Destination Florence Convention&Visitors Bureau e Paolo Novi di Integrare srl."Il progetto presentato – ha detto l’assessore Tirelli – rappresenta uno strumento di grande importanza per la promozione del territorio come destinazione congressuale d’eccellenza: dai meeting alle convention, dagli eventi agli incentive. Rappresenteremo il punto di riferimento di un modello organizzativo e operativo per accogliere e soddisfare le esigenze che riguardano il turismo MICE sul mercato nazionale e internazionale, così da stimolare e incentivare il settore del turismo in questo particolare segmento sempre più in crescita".