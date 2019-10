Via Francigena, oltre 58mila euro per la manutenzione straordinaria del tratto senese

In arrivo, dalla Regione Toscana, oltre 58mila euro per la manutenzione straordinaria del tratto senese della Via Francigena."Lo stanziamento, a fondo perduto, ottenuto dalla Regione servirà per la manutenzione straordinaria, segnaletica, servizi e fruibilità dell’antico cammino - spiega l’assessore al Turismo, Alberto Tirelli. Il Comune di Siena, in qualità di capofila, ha gestito l’intervento attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli altri Comuni del territorio, e dopo una ricognizione che ha coinvolto le singole amministrazioni, abbiamo proposto una serie di interventi alla conferenza dei Sindaci della gestione associata, che a sua volta li ha approvati. Si tratta di un progetto complessivo di valorizzazione dell'itinerario, la cui gestione fino ad ora è stata abbastanza complessa, ma è stata resa possibile dalla forte sinergia che si è venuta a creare tra tutte le amministrazioni interessate dal passaggio della Via Francigena Senese"."Come amministrazione – conclude Tirelli – vogliamo proseguire in quel lavoro di miglioramento e valorizzazione del tratto senese su cui stiamo puntando con decisione e con ottimi risultati, come dimostra il grandissimo successo, lo scorso fine settimana, della Francigena Ultra Marathon 2019 che ha visto oltre 1000 partecipanti".Nell’elenco degli interventi finanziati figurano 6.119,10 che saranno impiegati direttamente dall’Amministrazione senese per l'acquisto di nuova segnaletica da installare nei punti più critici dell'itinerario. Le altre risorse invece saranno trasferiti ad altri Enti: 13.420 euro al Comune di Castiglione d'Orcia per il restauro del Ponte Peruzzi; 32.644,85 a Radicofani per il recupero del Ponte Butatto e l'ampliamento delle aree di sosta; 2.700 euro a di San Quirico d'Orcia per l'ampliamento dei fontanelli pubblici; e 4.000 euro a Buonconvento per il ripristino delle aree di sosta.Tutti i lavori saranno conclusi e rendicontati dal Comune di Siena alla Regione Toscana entro la fine dell'anno.