Acque e storia, il 31 ottobre torna la Giornata nazionale del Trekking Urbano

Il 31 ottobre torna l’appuntamento con gli itinerari all’interno delle mura di 49 città italiane

‘Lenti sussurri di acqua e di storia’. Nell’anno del turismo lento sarà il viaggio alla scoperta delle acque e della storia, il filo conduttore della XVI Giornata nazionale del Trekking Urbano in programma giovedì 31 ottobre in 49 città italiane con Siena comune capofila. Da Trento a Lentini, da nord a sud, passando per le isole, dunque, sono stati presentati a Mantova gli itinerari all’interno delle mura cittadine per scoprire luoghi unici del Bel Paese a passo lento. Al centro di questa edizione 2019, all’appassionato “pellegrino viandante” la scoperta di tante curiosità intrecciate con l’acqua, elemento vitale e centrale di ogni tempo.«Nell’anno del turismo lento – spiega l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli – la giornata nazionale del trekking urbano rappresenta l’opportunità di vivere le nostre città italiane, patrimonio storico e artistico di inimitabile valore, in modo consapevole. In questo contesto siamo convinti che pensare al turismo lento sia una strategia di sviluppo dei nostri territori finalizzata alla tutela di luoghi, memorie e saperi del nostro Paese».L’itinerario di Siena Camminando lentamente per la città, grazie alle guide senesi, saranno osservati quei piccoli dettagli che spesso sfuggono agli occhi dei visitatori, che attraversano frettolosamente le vie di Siena. Il percorso del Trekking Urbano 2019 propone all’appassionato “pellegrino viandante” la scoperta di tante curiosità intrecciate con l’acqua, elemento vitale e centrale di ogni tempo. Proprio per questo il cammino avrà come prima protagonista la Fonte Gaia, legata a doppio filo con lo scorrere dell’acqua sotterranea; proseguirà poi alla scoperta di bacini, cisterne, fontane da ammirare in un giardino segreto, alla Lizza e in altri luoghi lungo il percorso. Altra tappa sarà la Fortezza Medicea: una musica che ricorda suoni e rumori dell’acqua, trasporterà il viaggiatore in un’atmosfera unica e incantata. Uscendo poi dalle mura, sarà la volta della visita al Museo dell’Acqua, dove si respira, già solo avvicinandosi, un’aria di altri tempi, tanto da riuscire ad immaginare, nei pressi della Fonte di Pescaia, personaggi che raccontano aneddoti e usanze del loro vissuto e chissà che non sia davvero solo l’immaginazione di ogni visitatore.Nato nella città del Palio nel 2003, il Trekking Urbano è una proposta di turismo lento sempre più apprezzata e diffusa, che consiste in percorsi a piedi che toccano monumenti d’arte, punti panoramici, botteghe artigiane, mercatini, osterie di cucina tipica, praticamente tutti i luoghi dove è possibile entrare in contatto con gli aspetti più caratteristici della vita locale. Sviluppa un turismo sostenibile e rispettoso della qualità della vita dei residenti e, allo stesso tempo, consente di vivere in maniera partecipata l’esperienza di viaggio. Una passeggiata in città diventa per il turista un modo di scoprire le meraviglie locali realizzando un momento di crescita sia culturale che spirituale.Per conoscere tutti gli itinerari proposti dalle città aderenti all’edizione 2019 è possibile visitare il sito www.trekkingurbano.info , rimanere sempre aggiornati seguendo i social collegati alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano.Tempo di percorrenza: 3 oreLunghezza: circa 3,5 kmDifficoltà: bassaPunto di partenza: Piazza del Campo – davanti a Palazzo PubblicoOrario di partenza: dalle ore 14 fino alle ore 16, partenze ogni 15 minutiPer informazioni sulla Giornata Nazionale del Trekking Urbano è possibile contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Siena ai numeri 0577 92128/178 oppure inviare un’e-mail a: trekkingurbano@comune.siena.it.Le città aderenti: Siena, Acqui Terme, Albisola Superiore, Amelia, Ancona, Asciano, Ascoli Piceno, Biella, Bologna, Catania, Ceglie Messapica, Chiaromonte, Chieti, Cividale del Friuli, Conegliano, Correggio, Feltre, Fermo, Follina, Grosseto, Lentini, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Marittima, Murlo, Napoli, Narni, Oderzo, Padova, Palmanova, Pavia, Perugia, Pistoia, Rieti, Rovigo, Salerno, Salsomaggiore, San Giustino, Santa Sofia, San Marco Argentano, Spoleto, Tempio Pausania, Terracina, Torrebelvicino, Trento, Urbino, Valdobbiadene, Vittorio Veneto.