Lo storico treno a vapore arriva a Siena in occasione del Mercato nel Campo

Per “Natale a Siena” domenica 8 dicembre arriva lo storico treno a vapore composto da una locomotiva e carrozze degli anni ‘30. Partenza da Grosseto alle 9 e, dopo aver percorso la Valdorcia e le Crete Senesi, terminerà la sua corsa alle 12.15, circa, in Stazione (con ritorno in autobus dal centro verso le 17.30).Questo il percorso del gioiello d’antan delle rotaie che accompagnerà 400 viaggiatori alla scoperta di un turismo lento e unico, al quale verrà dato un benvenuto speciale: l’apertura straordinaria del “Presepio popolare della Stazione”, uno dei presepi in movimento più belli d’Italia. Oltre duecento i personaggi animati realizzati dai volontari della Ferrovia Valdorcia, che potranno essere ammirati dalle scuole: il 9 dicembre in orario 10.30-12, mentre per il grande pubblico dal 18 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.Un viaggio che riporta indietro le lancette, non solo nella scelta del mezzo di trasporto, ma anche per l’occasione di visitare il “Mercato nel Campo”. Infatti, nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione, dalle 8 alle 20, nella bellissima cornice di piazza del Campo, ci sarà la rievocazione del trecentesco e famoso mercato grande ai tempi della Repubblica di Siena che oggi, nell’era moderna, vedrà la partecipazione di 164 espositori per la maggior parte provenienti dalla Toscana, uniti dal tema di quest’anno: aromi, essenze e sapori dell’olio d’oliva. Non mancheranno degustazioni, streetfood dei ristoranti, cooking show e laboratori per bambini.E sempre in tema di esperienze di traporto alternative, soprattutto per i più piccoli, da non perdere, il Trenino di Natale: una speciale locomotiva a trazione elettrica che in orario 10-20 nei feriali e 10-24 nei festivi parte dai giardini della Lizza per attraversare le vie del centro.Il programma di “Natale a Siena” si svolge in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.