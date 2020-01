Una ''domenica con Domenico'', Turisti per casa dedica un itinerario ai capolavori di Beccafumi

Domenica 26 gennaio in Pinacoteca nazionale di Siena



Una domenica mattina a spasso tra i capolavori, al riparo dal freddo e dalle intemperie, riscaldati dalla bellezza e dalla storia senese. Una “domenica con… Domenico”: è quella che propongono per il 26 gennaio le guide turistiche Federagit Confesercenti Siena che per i mesi di gennaio e febbraio hanno ideato una doppia serie di passeggiate invernali nel centro di Siena, rivolte a grandi e piccoli. Questi ultimi sono stati protagonisti lo scorso fine settimana, con l’avvio di Scoprilarte all’interno della Pinacoteca Nazionale; domenica prossima sarà la volta degli adulti, con un percorso che ruoterà intorno ad un protagonista d’eccezione: Domenico Beccafumi.



LA DOMENICA CON DOMENICO. Domenico Beccafumi, il massimo artista senese del Manierismo, è rappresentato in Pinacoteca da innumerevoli opere, datate tra l’epoca della sua giovinezza e quella della maturità. Tra tutte spiccano, per originalità e importanza, i cartoni preparatori realizzati per le tarsie del pavimento del Duomo di Siena, conservati gelosamente dalla famiglia Spannocchi e poi confluiti nelle collezioni della Pinacoteca. Grandi opere e dipinti più intimi, provenienti da chiese e luoghi pubblici, o mai arrivate alla loro destinazione, come la Cacciata degli angeli ribelli, commissionata dai frati del Carmine ma da loro rifiutata per l’originalità dirompente e, dal loro punto di vista, eccessiva. Saranno queste dunque le opere miliari che orienteranno il percorso Turisti per casa, in programma domenica prossima.



COME PARTECIPARE A TURISTI PER CASA. Il ritrovo per domenica 26 gennaio è per le ore 11 in via San Pietro 29: da qui partirà il percorso all’interno della Pinacoteca. Il costo di partecipazione a persona è di 5 euro (gratis i bambini sotto i 12 anni), oltre a biglietto di ingresso al museo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3348418736 o scrivere a federagitsiena@libero.it.