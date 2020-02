L’Ambito Terre di Siena protagonista alla BIT di Milano

Presentati alla Borsa internazionale del turismo 18 nuovi itinerari turistici

Siena protagonista alla Bit – la Borsa Internazionale del Turismo - in corso a Milano. Alla manifestazione, rivolta ad operatori turistici e viaggiatori provenienti da tutto il mondo, l’Ambito Terre di Siena, presente alla fiera grazie agli spazi messi a disposizione da Toscana Promozione Turistica, ha illustrato 18 nuovi itinerari turistici."Desideriamo presentare la destinazione Terre di Siena in una veste totalmente nuova, svelando segreti, curiosità e leggende che da secoli contraddistinguono questo territorio", ha commentato l’assessore al Turismo, Alberto Tirelli. Presente anche il Responsabile dell’Ambito Terre di Siena Gianluca Pocci che ha aggiunto: "Le Terre di Siena sono un territorio ricco di bellezze, storie e tradizioni. Una ricchezza talmente ampia che offre al turista infinite possibilità di scoperta. Ecco perché abbiamo deciso di sviluppare nuovi itinerari che permettano di conoscere questo territorio in un modo nuovo".“Siena ogni strada un segreto - Itinerari alla scoperta di storie, personaggi, pagine letterarie” nascono allo scopo di offrire al turista una scoperta di Siena al di là dei consueti itinerari e con un approccio che faccia percepire anche il sentimento, le emozioni, la cultura racchiusi nella storia della città.Un modo per decentralizzare i flussi turistici orientandoli attraverso luoghi della città meno conosciuti, ma non per questo meno belli e meritevoli di essere raccontati e vissuti. “Siena ogni strada un segreto”, vuole essere una raccolta di itinerari, sicuramente implementabili, ad uso di visitatori che, una volta arrivati in città, potranno avere, grazie agli info point dislocati sul territorio, la possibilità di conoscere itinerari fuori dalle normali rotte. Ai loro occhi si aprirà una città inedita, straordinaria per i numerosi tesori che sarà in grado di mostrare e ricca di storie meno conosciute ma che hanno contribuito a rendere Siena immortale."Non solo - continua Gianluca Pocci - quest’anno abbiamo deciso di offrire al turista la possibilità di scegliere fra nove nuovi itinerari a tema religioso che racconteranno il territorio mettendo insieme conoscenze, suggestioni letterarie, emozioni, storie e vicende sui Santi e Beati che hanno vissuto o attraversato le Terre di Siena".“Terre di Siena terre mistiche - In viaggio attraverso i cammini della fede” sono nove itinerari spirituali che vogliono valorizzazione i luoghi della fede dei Comuni delle Terre di Siena: Siena, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Rapolano Terme, Asciano, Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Murlo.Gli itinerari potranno essere approfonditi all’interno del nuovo portale di promozione turistica www.terresiena.it che sarà presto on-line.I percorsi hanno come target quello del visitatore pellegrino o più semplicemente del turista curioso che vuole esplorare nuove destinazioni turistiche dislocate sul territorio. Un’attività che è partita dalla selezione tra i 234 luoghi della fede presenti e che si è sviluppata attraverso una narrazione delle suggestioni più significative presenti in ciascun territorio. Il racconto, del tutto inedito, è stato sviluppato in modo tale da costituire un filo conduttore che indurrà il visitatore e il pellegrino e realizzare il suo viaggio lungo i luoghi della fede.Presente alla BIT anche il Convention Bureau Terre di Siena, che all’interno dell’area dedicata al MICE, ha svolto una serie di incontri con i buyers interessati ad organizzare eventi nel nostro territorio.Sempre ai buyers è stato presentato in anteprima il video realizzato da Moviement Hd per promuovere questa nuova realtà (Link al video Unconventional Bureau https://youtu.be/Znh2_aGIfaE ).