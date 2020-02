Viaggi nel Mondo - Itinerario di viaggio in Giappone: speciale fioritura

Contaminazione di emozioni contrastanti nella terra del sol levante, tra ciliegi in fiore (Hanami), giardini variopinti e templi millenari, a magiche foreste di bambù, Illuminati dalla vista del Grande Buddha, alla magia dell’alba dal monte Fuji

ITINERARIO DI 11 GIORNI



Giorno 1: Tutti a Tokyo!

Giorno 2: Tokyo – Kamakura – Tokyo

Giorno 3: Tokyo – Kyoto

Giorno 4: Kyoto

Giorno 5: Kyoto

Giorno 6: Kyoto – Miyajima – Hiroshima

Giorno 7: Hiroshima – Himeji – Osaka

Giorno 8: Osaka – Nara – Kyoto

Giorno 9: Kyoto – Tokyo

Giorno 10: Tokyo

Giorno 11: Salutiamo il Giappone























Il Giappone ci accoglierà in festa, questo paese è felice quando i ciliegi sono in fiore.Immergetevi in questi colori al vostro arrivo e vi accompagneranno per tutto il viaggio. Imparerete dagli ospitali Giapponesi a fare l’hanami, osserverete i ciliegi fioriti insieme a loro, in cambio vi riempiranno di sakè, birra, cibo e con molta probabilità vi chiederanno di ballare con loro.Lasciatevi affascinare da Tokyo con quella sua contaminazione unica, fatta di edifici contemporanei, quartieri immersi fra mercatini hi-tech (Akihabara) e remoti angoli in cui regna la pace di un tempio buddista. Andate ad annusare gli odori tipici della pesca giapponese al mercato del pesce a Tsukiji e assaporate la movida giapponese nei tipici locali notturni nel quartiere di Shinjuk.Salite sul monte Fuji, simbolo eterno del Giappone, ripercorrendo le orme dei più famosi pittori e poeti giapponesi, quel che basta per godersi la pura magia dell’alba dall’antico vulcano sacro.Giusto il tempo di recuperare le forze in una tipica Onsen (fonte termale esterna con a fianco un ruscello), per perdersi nel magico bosco di bambù di Arashiyama e provare l’emozione di essere dentro il film “La tigre e il dragone” di Ang Lee.Perdetevi nella splendida Kyoto, tra castelli dalle linee architettoniche aggraziate, giardini colorati e templi misteriosi meravigliosamente custoditi. Assistete all’incantevole danza delle geisha che vi sembrerà un sogno particolarmente vivido.Andate a Nara per abbracciare con lo sguardo la statua del Grande Buddha, lasciandovi illuminare dalla sua energia mistica quasi tangibile.Passeggiate in un rispettoso silenzio lungo il Parco della Pace di Hiroshima dove ripercorrerete il suo tragico passato. Da lì è possibile prendere il tram che vi porterà al traghetto per l'isola di Miyajima, patrimonio dell'Unesco, denominato il "luogo confine tra il mondo degli uomini e quello delle divinità".Finalmente ci siamo, comincia la nostra avventura di gruppo in Giappone!Una volta sistemati nel nostro hotel e se ci sarà tempo avremo il primo impatto con la capitale giapponese.Inizia il vero viaggio e la nostra prima tappa sarà Kamakura.Kamakura offre cultura e natura con le passeggiate immerse nei boschi, l'oceano e gli innumerevoli templi. È stata una delle prime capitali del Giappone: sarà possibile vedere la statua del Grande Buddha, sopravvissuta ad uno tsunami che ha distrutto il tempio che aveva intorno a se, visiteremo Hasedera, tempio della setta Jodo famoso per la statua di Kannon, la dea della misericordia: fatta in legno dorato, è alta oltre 9 metri ed è considerata una delle più grandi sculture lignee del Giappone.Faremo passeggiate ammirando i ciliegi in fiore e visitando i numerosi templi per poi fare ritorno a Tokyo in serata.Potremo rilassarci nel parco di Ueno percorrendo il bellissimo percorso di torii (non tori!) che conduce a Gojo Tenjinsha un grazioso tempio shintoista. Dopo chi non avrà voglia di entrare in un izakaya per bere una buona Asahi (birra giapponese) e provare un po’ di cucina locale?Oggi lasceremo Tokyo (ma tranquilli che ci torniamo presto!) per dirigersi verso Kyoto con uno dei treni giapponesi super veloci, i “bullet train” pensate che superano i 400km/h!Kyoto è senza dubbio una delle città più affascinanti del Giappone, dallo street food del Nishiki Market alle geishe del quartiere Gion questo luogo saprà incantarvi anche solo camminando per le strette vie del centro… Se poi i ciliegi sono in fiore vi assicuriamo che vi innamorerete di Kyoto.Quest’oggi dedicheremo l’intera giornata per ammirare i ciliegi in fiore di Kyoto e alla visita della città: vedremo il castello Nijo, il tempio d’oro Kinkaku-ji ricoperto da una gigantesca foglia dorata che con la luce del sole crea straordinari riflessi sulla superficie dello stagno, il Giardino zen di Ryoanji in assoluto il più famose del GiapponeAvremo solo l’imbarazzo della scelta in questa città che conta 17 siti UNESCO e più di 700 templi!Avete mai sentito parlare dell’enorme foresta di bambù di Kyoto? Beh oggi è li che andremo e siamo certi che ne rimarrete estasiati.Ci recheremo nel quartiere Arashiyama dopo aver attraversato il ponte Togetsukyo faremo il nostro ingresso in questo luogo magico dove oltre alla meraviglia del bambù verdi smeraldo potremo visitare alcuni templi come il Tenryuji Temple, uno dei cinque grandi templi Zen di Kyoto.Il pomeriggio non potremo non assistere a una cerimonia del the per poi visitare Gion, il quartiere delle geisha per scattare foto incredibili.Oggi ci sposteremo poi al porto di Miyajimaguchi per prendere il traghetto ci porterà a Miyajima l’isola “in cui convivono gli uomini e gli dei”, famosa per il suo gigantesco Tori affacciato sull’acqua. Andremo poi a Hiroshima, tristemente famosa per lo sgancio della prima bomba atomica della storia. Visiteremo il parco della memoria, il museo della pace e il simbolo della città, l’A-Bomb Dome, uno dei pochi edifici rimasti in piedi dopo lo scoppio della bomba.Ritorniamo ad est, verso Himeji, famosa soprattutto per il suo castello. Vederlo svelare con i suoi tetti a pagoda circondato dal rosa dei ciliegi sarà un’immagine da favola che resterà per sempre impressa nella nostra memoria.Raggiungeremo poi Osaka La terza città per numero di abitanti del Giappone. Visiteremo il centro storico e il monumentale castello che si dice sia stato costruito da 100mila uomini… ma Osaka è anche famosa per essere considerata la città più divertente del paese… scopriremo il perché!Ci sposteremo a Nara, la capitale storica del Giappone dove visiteremo il Tempio Todaiji, uno dei più famosi e importanti del paese, poi il Santuario Kasuga Taisha, dedicato alla divinità che protegge la città e ovviamente il famosissimo Parco dei Daini dove vivono oltre 1.200 di questi stupendi animali.La sera rientreremo a Kyoto.Finalmente oggi torniamo a Tokyo!! Visiteremo Asakusa, per vivere la cultura storica della città ammirando il tempio Senso-ji con la sua pagoda a cinque piani. Poi Ueno il quartiere popolare di Tokyo ricco di musei, templi e santuari. Questo è un luogo speciale durante la fioritura e potremo gustare un pranzetto al sacco delizioso sotto la pace dei ciliegi in fiore.Concluderemo poi passeggiando nel quartiere di Yanaka e Shinjuku per cenare tutti insieme in un ristoranti tipico.Questa giornata sarà completamente libera, avremo tempo di fare shopping, vedere quello che più ci interessa di questa straordinaria città prima di ritrovarsi tutti insieme per l'ultima cena del viaggio e per vivere l'ultima notte ricca di divertimenti!E' arrivato il momento di salutarci, il nostro viaggio di gruppo oggi finisce, ma come sempre è solo un arrivederci fino alla prossima!