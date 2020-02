A Buonconvento la seconda tappa del corso formativo sulla promozione del cicloturismo

Giovedì 20 febbraio si terrà a Buonconvento il secondo incontro formativo organizzato dal Comune di Siena per la promozione del cicloturismo. Dopo Colle Val d’Elsa, che ha visto la partecipazione di oltre 70 operatori, l’appuntamento vedrà impegnati, la mattina, i tecnici professionisti che operano nel territorio, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle strutture ricettive."Il progetto Terre di Siena in Bici - ha ricordato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli - nato grazie al lavoro dei Comuni e delle associazioni di appassionati del settore, con la collaborazione delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, mira a creare in tutta la provincia una rete di strutture ricettive qualificate per accogliere questo tipo di turismo in forte crescita nel nostro territorio. Ma anche una rete di percorsi e itinerari segnalati e classificati in maniera omogenea tra i quali la Francigena ciclabile che costituisce oggi l'itinerario pilota".Un progetto che lo stesso assessore Tirelli ha presentato in anteprima alla BIT di Milano e Siena sta portando avanti, in qualità di capofila, per i 28 Comuni della provincia di Siena che hanno aderito al protocollo Terre di Siena Slow."La Borsa Italiana del Turismo di Milano è stata, in particolare, l'occasione - ha proseguito l’assessore - per stabilire nuovi contatti e stringere collaborazioni per la creazione e lo sviluppo di questa nuova infrastruttura dedicata al cicloturismo che, anche alla luce di quello che hanno presentato le altre regioni, si candida a essere uno dei progetti più innovativi nel panorama nazionale".La prossima tappa per la sua valorizzazione sarà la City Fair 2020, in programma a Londra a metà giugno, dove Siena inizierà a promuovere il nuovo circuito, composto da quelle strutture ricettive che hanno già aderito o sono in procinto di aderire.Per maggiori info e registrazioni: www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo/Cicloturismo