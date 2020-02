Terre di Siena, proseguono gli incontro per promuovere il cicloturismo

Oltre 50 tra tecnici professionisti e strutture ricettive hanno preso parte ieri, giovedì 20 febbraio, a Buonconvento alla seconda delle giornate formative sul cicloturismo, organizzata dai Comuni di Siena e di Buonconvento nell'ambito dei progetti Francigena ciclabile e Terre di Siena in Bici.Gli appuntamenti, con il coinvolgimento della Regione Toscana, degli ordini e collegi professionali e delle principali associazioni di categoria, fanno parte di un’iniziativa che ad oggi vede impegnati 28 Comuni della provincia di Siena, insieme alle associazioni di appassionati del settore, nel tentativo di offrire al cicloturismo una infrastruttura innovativa che metta insieme itinerari classificati e segnalati e un sistema di ricettività con servizi adeguati alle esigenze di questo segmento turistico in forte crescita.Oggi la bike economy vale tra i 7 ed i 12 miliardi di euro nel mondo con 77 milioni di presenze stimate annue in Italia."Un movimento di grande rilevanza che il nostro territorio vuole intercettare e, per farlo, è necessario dotarsi di un sistema attrattivo per i visitatori composto da infrastrutture, offerta ricettiva e servizi di qualità", commenta l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli.Il prossimo appuntamento con la formazione è in calendario per il 17 marzo a Siena al Complesso Museale Santa Maria della Scala. Per maggiori info e iscrizioni: inbici@terredisiena.it Dopo una pausa, durante la stagione turistica, gli incontri riprenderanno ad Asciano e Torrita di Siena nell'ambito della valorizzazione della Lauretana ciclabile.