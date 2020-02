ToscanaNeve: fine settimana di sole e di Carnevale con gli sci, le scarpe da trekking o le e-bike

Abetone, Doganaccia, Amiata, Casone di Profecchia in Garfagnana: impianti aperti

La neve non arriva in questo inverno davvero anomalo ma nel week end che si avvicina ci sarà il sole sulla montagna toscana, con un clima quindi decisamente favorevole allo sci e a tutte le altre attività proposte dalle diverse località.Gli ultimi giorni hanno portato un abbassamento delle temperature con cannoni in funzione in tutte le stazione e la sciabilità è quindi dovunque buona grazie all'innevamento programmato.Situazione decisamente ottimale all'Abetone, dove sono aperti 13 impianti su 17 e 16 piste ( www.multipassabetone.it ). Sempre sull'Appennino pistoiese impianti aperti alla Doganaccia, dove sono in funzione tre impianti su 4 ( www.doganaccia2000.it ). Anche sull'Amiata ( www.amiataneve.it ) continua l'apertura dei campi scuola: sono aperti il tapis roulant e la seggiovia Cantore a servizio del Campo Scuola Vetta e la Sciovia Jolly a servizio del Campo Scuola Jolly.In Garfagnana al Casone di Profecchia continua l'apertura dello skilift Campo scuola.«E' un inverno difficile – commenta il responsabile della stazione Giuseppe Regoli – ma grazie al grande lavoro di tutti gli addetti siamo sempre riusciti a mantenere aperto il campo scuola e a garantire alle scuole che avevano fissato le settimane bianche o le giornate sulla neve di poter svolgere le loro attività. Anche le nostre strutture così hanno potuto lavorare: l'Albergo, il ristorante, le scuole di sci e i noleggi. E' certo che i costi di gestione sono stati davvero alti, a fronte di un calo delle presenze, soprattutto di famiglie nel sabato e domenica, di circa il 50% rispetto allo scorso anno. Comunque finché sarà possibile, anche in questo inverno così particolare, faremo del nostro meglio per tenere aperta la stazione e mantenere viva la nostra montagna, conclude Regoli».Molte le iniziative previste nel fine settimana, tra cui quelle #oltrelosci ma anche tanti appuntamenti promozionali e di solidarietà.All'Abetone ancora scialpinismo e ciaspolate al tramonto sabato 22 febbraio sulle piste Selletta e Riva con arrivo al Rifugio Selletta, aperto per cene e aperitivi. Alla Baita Pulicchio domani sera cena di carnevale con rientro sci ai piedi o in seggiovia, mentre tutti i giorni sarà possibile provare le e-bike. All'Amiata domenica ci saranno le tradizionali gare di fine corso per bambini e ragazzi degli Sci club locali. Alla Doganaccia continua lo sci in notturna il sabato sera; domenica 23 febbraio si svolgerà lo Snowday Csen, con la possibilità per grandi e piccoli di provare sci, snowboard e ciaspole. In Garfagnana domenica 23 febbraio a Careggine ci sarà la Scarpinata della Garfagnana, e infine a Zeri domenica 23 febbraio si svolgerà la decima edizione di «Confondiamoci sulla neve»: una bella camminata sulla pista del campo scuola, biciclette tandem a pedalata assistita, Mtb e animazione in collaborazione con l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, Uisp e Skirace.