Viaggi nel Mondo - Itinerario di viaggio in Marocco: le città imperiali ed il deserto - VIDEO

Un viaggio di gruppo emozionante che ci porterà alla scoperta del Marocco: i suoi monti, il suo deserto e le sue città imperiali

ITINERARIO DI 9 GIORNI

Giorno 1: Tutti a Casablanca!

Giorno 2: Casablanca e Rabat

Giorno 3: Chefchaouen, la perla blu del Marocco

Giorno 4: Il magnifico labirinto di Fez

Giorno 5: Dalle gole dello Ziz fino al Sahara

Giorno 6: in jeep sui monti dell’Atlante

Giorno 7: Ait Ben Haddou la città fortificata più famosa del Marocco

Giorno 8: Marrakech

Giorno 9: Salutiamo il Marocco

Se vuoi fare un viaggio di gruppo organizzato in Marocco, consulta il tour operator www.worldface.it che da anni organizza i viaggi di gruppo nel Mondo e per noi cura la sezione dedicata ai viaggi

Ci immergeremo completamente nella cultura locale evitando alberghi lussuosi o grandi autobus turistici, preferiremo noleggiare un piccolo pulmino solo per noi, dormiremo in alberghetti, nelle riad e in tenda nel deserto, proveremo l’ottima cucina marocchina e ci perderemo nelle intricate stradine delle medine ricche di mercati, colori e profumi particolari.Dopo aver visitato la splendida moschea di Casablanca partiremo verso Rabat, una città tutta da scoprire, per poi raggiungere Chefchaouen, che con le sue case blu è considerata una delle più belle città del Marocco e sicuramente una delle più famose.Ci dirigeremo poi verso Fes passando dalle rovine di Volubilis. Visiteremo la gigantesca medina di Fes (la più grande del mondo) con la sua famosa conceria dove le pelli sono lavorate a mano. Proseguiremo verso il deserto, supereremo le gole dello Ziz per arrivare a Merzouga da dove, con dei dromedari, raggiungeremo Erg Chebbi, il nostro accampamento berbero proprio in mezzo al deserto dove passeremo la notte.Ancora sulla strada ci meraviglieremo dei panorami che incontreremo sui monti dell’Atlante e superando luoghi idilliaci come le Gole di Todra e di Dades, visiteremo Ait Ben Haddou, simbolo del marocco e set del film Il Gladiatore. Infine Marrakech la più importante delle città imperiali con la sua splendida medina che si sviluppa intorno al cuore pulsante della città: Jamaa el Fna, la piazza degli impiccati, ricca di musicisti, artisti e incantatori di serpenti.Tante sono le sorprese che questo paese ha in serbo e di una cosa siamo sicuri, non vi dimenticherete tanto facilmente del Marocco.Ecco un entusiasmante itinerario di 9 giorni in Marocco a cura del Tour Operator www.worldface.it che da anni organizza i viaggi di gruppo nel Mondo.Finalmente ci siamo, comincia la nostra avventura di gruppo in Marocco! I voli da e per l’Italia non sono inclusi nella quota, ognuno potrà prendere quello che preferisce e oggi ci incontreremo tutti a Casablanca. Il nostro è un viaggio organizzato ed un coordinatore vi aiuterà nel programmare bene il ritrovo e faremo il check-in in albergo. Visiteremo la splendida moschea di Hassan II, inaugurata nel 1993, è la moschea più grande del Marocco e per dimensioni la terza moschea al mondo.La mattina visiteremo la spettacolare moschea di Hassan II, la più grande del Marocco e una delle più grandi del mondo. Ci dirigeremo quindi verso Rabat, costruita sulla riva del fiume Bou Regreg, la città si affaccia sull’Oceano Atlantico e domina la costa nord-occidentale del Marocco. Rabat è stata dichiara nel 2012 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco ed è oggi un bene protetto, non solo per il suo centro storico ma anche per la città moderna che ha saputo svilupparsi e amalgamarsi con il prezioso patrimonio culturale preesistente. Finita la visita di Rabat partiremo verso nord alla volta di Chefchaouen, la perla blu del marocco dove pernotteremo.Splendidamente arroccato sotto le cime crude del Rif, Chefchaouen è una delle città più belle del Marocco, un villaggio di montagna artistico e blu che sembra mischiarsi col cielo. La vecchia medina è una delizia dell’influenza marocchina e andalusa con tetti di tegole rosse, edifici blu acceso e stretti vicoli che convergono sulla trafficata Plaza Uta El Hammam e la sua kasbah restaurata. Dedicheremo alla città blu l’intera giornata per poi spostarci la sera a Fes non prima di goderci un magico tramonto sulle famose rovine romane di Volubilis.La città imperiale di Fez (o Fes) vanta la medina più grande del mondo. Un vero e proprio labirinto di strade (oltre 9mila!) praticamente impossibile da visitare senza l’aiuto di una guida esperta. Sembrerà di fare un tuffo nel passato respirando un’aria medievale dove le merci vengono ancora trasportate a dorso d’asino: ci perderemo tra paesaggi meravigliosi, mercati di tappeti e di ottone, suoni e profumi particolari circondati da innumerevoli colori. Non mancheremo di visitare la famosissima conceria dove le pelli sono ancora lavorate a mano… magari con qualche foglia di menta sotto al naso! Una volta visitata Fez partiremo verso le gole dello Ziz che raggiungeremo in tarda serata, lungo la strada sarà possibile fermarsi ad Efrane (la piccola svizzera) o alla foresta dei cedri.Dalle gole dello Ziz ripartiamo in direzione Merzouga. Siamo sulla via delle kasbah. La kasbah (dall’arabo “qa’aba”, che significa cittadella, fortezza) è un’antica dimora patriarcale: un tempo era la residenza dei grandi “caid” berberi, amministratori locali che vi risiedevano tra una guerra e l’altra. Ne visiteremo alcune prima di giungere a Meski una graziosa oasi dove potremo apprendere gli usi e i costumi della popolazione locale. Arriveremo poi a Merzouga, il deserto di sabbia e dune (o erg) si stende infinito di fronte a noi, prepareremo quindi tutto il necessario e in sella ai nostri dromedari ci addentreremo tra le sabbie sconfinate fino al nostro accampamento tendato. Un tramonto infuocato ci lascerà senza fiato e dopo un’ottima cena tipica consumata nelle tende berbere accenderemo il fuoco e ci lasceremo meravigliare dall’infinita quantità di stelle che si vedono dal deserto.Dopo essersi goduti una splendida alba sul deserto risaliremo sui dromedari e torneremo a Merzouga. Il nostro viaggio di gruppo continuerà poi verso le imponenti gole di Todra che regalano uno scenario unico. Faremo poi un’escursione su delle 4×4 per ammirare la catena montuosa dell’Atlante con i suoi canyon, le sue viste spettacolari e i piccoli (e autentici) villaggi prima di raggiungere in tarda serata le gole di Dades.Di nuovo sulla strada arriveremo in prossimità del fiume Ouarzazate ed andremo a visitare la mitica Ait Ben Haddou una città fortificata (o ksar) costruita lungo la rotta carovaniera tra il Sahara e Marrakech. Ait Ben Haddou è uno dei più famosi simboli del Marocco: patrimonio dell’Umanità UNESCO è anche un famoso set cinematografico dove sono girati film come Il Gladiatore. Continueremo poi per Marrakech chiamata anche la città rossa, quarta città per dimensione del Marocco dopo la capitale Rabat, Fez e Casablanca.Oggi dedicheremo l’intera giornata alla visita di Marrakech, la più importante delle città imperiali del Marocco. Marrakech ha una medina incantevole, ricca di mercati, hammam dove potersi rilassare e chioschetti dove sarà possibile provare il meglio della cucina marocchina. Al centro della medina c’è il cuore pulsante di Marrakech, Jamaa el Fna, la piazza centrale dove si possono incontrare acrobati, musicisti, ballerini, incantatori di serpenti e tanti chioschi dove provare dell’ottimo street food.Ultimo giro tra i mercati di Marrakech e torniamo a Casablanca dove ci aspetta il volo che in serata ci riporterà in Italia. Ragazzi è arrivato il momento di salutarci, oggi finisce il nostro viaggio avventura in Marocco , ma come sempre è solo un arrivederci fino alla prossima!