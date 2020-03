Passeggiate dâ€™autore, rinviati gli appuntamenti di marzo nelle Contrade della Civetta, del Leocorno e del Nicchio

Decisione presa in seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di disposizioni per il contenimento del Coronavirus in accordo con il Comune di Siena e il Magistrato delle Contrade

A seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di disposizioni per il contenimento del Coronavirus, in accordo con il Comune di Siena e il Magistrato delle Contrade, con senso di responsabilità ci uniformiamo alle decisioni prese e comunichiamo il rinvio delle seguenti tre Passeggiate d'autore: Contrada priora della Civetta in programma sabato 7 marzo; Contrada del Leocorno in programma sabato 14 marzo; Nobile Contrada del Nicchio in programma sabato 21 marzo. Le Passeggiate d'autore riprenderanno regolarmente a partire dal 4 aprile con la Contrada della Torre.Le tre Passeggiate rinviate saranno recuperate nei mesi di settembre e ottobre. Appena disponibili saranno comunicate le nuove date.Informazioni - Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: tel. 0577 391787 – redazione@toscanalibri.it Scopri Siena su www.sienacomunica.it | Programma completo su www.toscanalibri.it