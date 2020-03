ToscanaNeve: marzo con la neve sulla montagna toscana, cime innevate per lo sci e l'outdoor

La primavera meteorologia iniziata lo scorso 1° marzo è partita con un'impronta invernale per la montagna. Negli ultimi giorni infatti alcune perturbazioni hanno portato quella neve tanto a lungo attesa. E' vero che alle quote più basse questa notte (tra giovedì e venerdì) c'è stata anche un po' di pioggia, ma già da questa mattina le temperature sono scese e per domani è attesa ancora un po' di neve. Sabato 7 marzo sarà dunque la giornata ideale per gli appassionati della neve fresca, mentre domenica 8 marzo è annunciato sole.Abetone: neve 15/60 cm., sono aperti 13 impianti su 17. Sono aperte alcune strutture negli snowpark allestiti al Pulicchio e alla Sprella in Val di Luce. Info: www.multipassabetone.it Amiata: neve 15/20 cm., domani (sabato 7 marzo) saranno in funzione il tapis roulant a servizio del Campo scuola Vetta e la seggiovia Cantore a servizio della pista Vetta. In fase di valutazione l'apertura della sciovia Jolly a servizio del campo scuola Macinaie. Info: www.amiataneve.it Doganaccia: neve 30/40 cm., aperti 3 impianti su 4 con le le piste 1, 2 e 3.Info: www.doganaccia2000.it Garfagnana: neve 15/20 cm,. si scia al campo scuola del Casone di Profecchia. Info: www.centroturisticoilcasone.it Lunigiana: neve 10/20 cm, a Zeri è aperto il tappeto baby e domani (7 marzo) è probabile l'apertura dello skilift a servizio dei Campi scuola. Info: www.zumzeri.eu Grazie alle ultime nevicate che hanno imbiancato non solo le piste ma anche i boschi è il momento da non perdere per tutte le attività outdoor oltre lo sci: sono programmate ciaspolate, escursioni in ebike su neve, iniziative di sci alpinismo.Per quanto riguarda gli appuntamenti, segnaliamo che sono stati annullati i festeggiamenti previsti all'Abetone per i 100 anni della campionessa Celina Seghi, a cui vanno gli auguri di Toscananeve.Confermate invece le varie iniziative per l'8 marzo. Tra queste ricordiamo le promozioni sugli skipass riservate alle donne all'Abetone. Alla Doganaccia sabato 7 marzo sulla terrazza del rifugio La Bicocca ci sarà un Après Ski con apericena, dalle ore 16. La Funivia e gli impianti di risalita saranno aperti in notturna dalle 18 alle 21. Domenica 8 marzo skipass ridotto per le donne e cena presso il ristorante La Bicocca, con risalita in funivia offerta a tutte le partecipanti.Il tutto – come specificano gli organizzatori - nel pieno rispetto delle norme igieniche previste in questo momento e delle disposizioni di legge (info e prenotazioni 0573/629391).