Forza Italia Siena: ''Forti preoccupazioni per il settore dell'accoglienza turistica''

"Condividiamo fortemente le preoccupazioni espresse dal presidente di Federalberghi a ridosso dell’approvazione del decreto Cura Italia"



"Anche nel territorio della nostra provincia l’emergenza che stiamo vivendo sta avendo fortissime ricadute nel settore dell’accoglienza turistica: le prenotazioni hanno subito cancellazioni nella percentuale del 100% e all’orizzonte purtroppo non si vedono miglioramenti", dichiarano il coordinatore provinciale di Forza Italia Siena, Lorenzo Lorè, la responsabile provinciale Comunicazione, Maria Concetta Raponi e il responsabile del Dipartimento Turismo Daniele Bianconi.



"Bene il rinvio delle scadenze fiscali e l’intervento sui mutui, bene i voucher da dare a coloro che hanno cancellato la loro vacanza, da riutilizzare nei mesi successivi. Ma una maggiore attenzione andrà rivolta a coloro che si trovano a pagare canoni di locazione, spesso elevati, senza avere entrate in questo momento, e ai lavoratori del settore, gli stagionali, che vivono questo tempo sospeso con una drammatica incertezza sul loro futuro.



L’economia della nostra provincia si fonda per una gran parte sul turismo e sull’accoglienza. E allora Forza Italia di Siena chiede alle istituzioni del territorio, Regione e Provincia, di essere in prima linea per incentivare le vacanze nel nostro territorio da un lato e dall’altro prevedere forme di sostegno per quelle aziende danneggiate da questa triste congiuntura economica e per tutte quelle persone che sono rimaste senza lavoro per mesi.”