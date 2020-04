Forza Italia Siena: ''Il turismo settore trainante dell'economia a Siena: necessarie misure urgenti per settore in forte crisi''

"Come è noto, il turismo è il vero settore trainante dell’economia e lo è ancora di più a Siena e nel suo territorio. Pertanto, l’attuale situazione derivante dall’emergenza sanitaria ha prodotto, sta producendo e produrrà enormi danni. Forza Italia, pertanto, chiede che sia riservata un’attenzione particolare a questo settore attraverso interventi effettivi e urgenti già in drammatico ritardo o assenti." Così una dichiarazione del coordinatore comunale di Forza Italia Siena, Pier Paolo Poggioni, del coordinatore provinciale, Lorenzo Lorè, e della responsabile provinciale comunicazione, Maria Concetta Raponi."Tali interventi certamente devono riguardare l’immissione di liquidità ma ciò non è certamente sufficiente. Occorrono interventi che consentano al settore non solo di tamponare l’attuale crisi ma che ne permettano la progressiva ripartenza. Sotto questo profilo, non possono essere considerati sufficienti i differimenti dei pagamenti delle imposte perché le successive scadenze dovranno essere affrontate da aziende allo stremo e, pertanto, saranno costrette ad usare la liquidità a tale scopo. E’ da osservare, inoltre, che la liquidità ottenuta attraverso prestiti bancari - sempre se verranno ottenuti, in quali tempi e in quale misura - non risolve i problemi strutturali pregressi e tanto più quelli attuali e in prospettiva, risolvendosi in ulteriori indebitamenti, seppure assistiti da garanzia statale che costituisce uno scudo solo per le imprese bancarie.Occorre, viceversa, cogliere l’occasione per intervenire strutturalmente nel settore attraverso la leva fiscale/contributiva e non solo. Il mantenimento del tessuto imprenditoriale, cioè, non lo si assicurerà attraverso i soli interventi emergenziali e con il mero differimento di adempimenti."Occorre, quindi, intervenire in via d’urgenza attraverso l’esonero della tassazione e degli oneri contributivi - e non mediante il solo differimento - per un periodo coincidente con l’emergenza sanitaria fino al definitivo rientro della stessa. Occorrono aiuti concreti per il sostenimento, per esempio, delle locazioni e di altri costi fissi, e ciò, come detto, non solo attraverso prestiti bancari. Occorre procedere, inoltre e finalmente, al ridimensionamento del carico fiscale e del peso contributivo, con conseguente possibile mantenimento di una buona parte del tessuto imprenditoriale e di una verosimile incentivazione al mantenimento del tasso occupazionale. Occorre ipotizzare incentivi - oltre ai voucher che coprono situazioni pregresse - per esempio attraverso la detraibilità - o al credito di imposta - delle spese legate al turismo e alla cultura. E’ necessario incentivare e migliorare gli attuali meccanismi di composizione delle crisi aziendali attraverso un migliore e meno oneroso accesso alle misure di risoluzione delle stesse. Deve essere, poi, prevista la riapertura attraverso l’assicurazione dei sistemi di protezione/sanificazione e mediante una valutazione ponderata delle diverse connotazioni territoriali.Il tutto accompagnato da un attento monitoraggio dell’andamento del settore a cui devono essere calibrate le predette misure, non perdendo di vista l’esigenza di ottenere sicuri via libera da Bruxelles."