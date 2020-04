Elisa Montemagni (Lega): ''La regione istituisce unitÃ  di crisi per il turismo: speriamo non si tratti di una task force di tipo governativo''

Elisa Montemagni (Lega): ''La regione istituisce unità di crisi per il turismo: speriamo non si tratti di una task force di tipo governativo''

"Non ci vuole un premio Nobel per capire come il turismo per una regione come la Toscana sia assolutamente vitale e quindi auspichiamo che la pomposa unità di crisi organizzata per affrontare al meglio la fatidica Fase 2, non sia solamente un'accozzaglia di enti, piccoli e grandi, che pontifichino soluzioni senza interpellare i diretti interessati", afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega.



"In pratica - prosegue il Consigliere - sarebbe utile evitare la creazione di un'ennesima "task force" simile a quella tanto cara a Conte e sodali; per cercare di risolvere i tanti e gravosi problemi determinati dal Coronavirus anche nell'importante e variegato settore turistico, bisogna, infatti, interloquire con chi ne ha subito le pesanti conseguenze.



Quindi oltre ad aver predisposto una pagina speciale sul web dove poter, eventualmente, esporre le proprie opinioni in materia, riteniamo fondamentale un costante contatto diretto con chi opera nel turismo. Il ruolo principale deve essere, ad esempio, svolto dalle associazioni di categoria; ci auguriamo, quindi, che non siano marginalizzate rispetto agli altri attori, ma bensì individuate come l'elemento portante per risolvere le criticità."