Promozione turistica di ripartenza, Confesercenti Siena: via alla call per gli operatori

Agenzie di viaggio, guide, strutture ricettive e ristoranti potenzialmente interessati

Giovedì 28 maggio occasione illustrativa su Confesercenti - Toscana Promozione

La Regione Toscana ha emesso un invito a presentare proposte rivolto agli operatori turistici toscani, con l'obiettivo di arricchire l'offerta turistica di ripartenza, rivolta in particolare al pubblico italiano. Agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, ambientali o alpine, terme, strutture ricettive e ristoranti aderenti a Vetrina Toscana possono già presentare le loro proposte, attraverso l'apposita procedura. Per valorizzare l'opportunità, Confesercenti ha programmato un webinar illustrativo per giovedì 28 maggio alle ore 15.“Promozione turistica in Toscana: come salire sulla call per la ripartenza” è il titolo dell'evento on line allestito per rendere note le modalità per essere coinvolti in modo efficace nell'opportunità, che sarà attuata tramite Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Ad illustrare le modalità pratiche ed a rispondere alle richieste di chiarimento sarà in particolare Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica. Nel webinar di giovedì prossimo interverranno anche il presidente Assoturismo Toscana Fabrizio Lotti, in merito alle difficoltà della ripresa e l’importanza della promozione e il direttore scientifico Centro Studi Turistici Alessandro Tortelli, sui segnali di mercato per il marketing turistico, mentre con Gianni Masoni (Assoturismo Toscana) presenterà alcuni casi pratici di promozione in e post-emergenza.Gli operatori turistici interessati di Siena e provincia possono partecipare gratuitamente prenotandosi in tempo utile, fino ad esaurimento posti: è possibile farlo tramite il sito di Confesercenti Siena, o all'indirizzo bit.ly/webinar-2805