Arriva ''Accoglienza Sicura'', il marchio che certifica gli hotel di Siena e provincia

Sarà esposto nelle strutture ricettive che aderiscono a Federalberghi

Cartelli informativi ed un marchio di qualità “Accoglienza Sicura, Safe Hospitality”. Anche negli alberghi senesi e della provincia arriva la campagna di comunicazione messa a punto da Federalberghi.“L’obiettivo – dice Rossella Lezzi, presidente Federalberghi Siena e provincia – è quello di comunicare in modo chiaro e diretto l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali attività quotidiane. Il marchio “Accoglienza sicura/safe Hospitality” affisso nelle strutture, posizionato nei siti web e comunicato attraverso i social network dei nostri Associati mostrerà all’ospite che sono state seguite tutte le procedure di sanificazione secondo la regolamentazione emanata nei decreti dalla Regione Toscana: questo per abbattere uno dei primi motivi del blocco delle prenotazioni, ovvero la paura del contagio”.Nelle strutture ricettive avranno a disposizione un marchio e un set di strumenti per la comunicazione: si potranno trovare affissi, proiettati sugli schermi presenti nella hall e negli altri spazi comuni, nei siti internet delle strutture ricettive, nelle tv in camera come messaggio di benvenuto, nella posta elettronica, nei sistemi di messaggistica, nei social network, etc.Il marchio raffigura un tetto, che rappresenta la protezione offerta dalla struttura ricettiva, con sopra una “V”, a significare che l’azienda verifica puntualmente e “smarca” l’adozione delle precauzioni necessarie. Al centro ci sono le parole “Accoglienza sicura / safe hospitality”. Il segno grafico è chiuso da un arco di cerchio o “smile”, per richiamare la serenità generata dalle misure adottate dall’azienda. Il marchio non menziona esplicitamente il virus SARS-Cov-2, in coerenza con l’obiettivo di valorizzare l’attenzione e gli investimenti che la struttura ricettiva dedica alla prevenzione di tutti i tipi di rischio (prevenzione incendi, prevenzione della legionellosi, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, etc.). Nelle diverse declinazioni, il marchio è accompagnato da slogan volti a sottolineare la finalità perseguita. A seconda dei casi, il messaggio pone enfasi sull’attenzione assicurata dalla struttura alle persone (Ci prendiamo cura della tua salute / We take care of your health), richiama il senso di responsabilità dei singoli (Proteggi te stesso e chi ti sta vicino dal contagio / Protect yourself and others fron getting sick) e invita al gioco di squadra nell’interesse collettivo (Meglio seguire le regole / Better Follow the rules).Insieme al marchio, ci sono cinque tipi di cartelli informativi che possono essere affissi e poi distribuiti nei siti, nei social, nelle tv etc e consegnati ai clienti prioritariamente in forma non cartacea. Ci sarà il cartello dedicato alle misure di prevenzione igienico sanitarie, i cartelli che illustrano le disposizioni sulle misure per il contrasto e il contenimento di Covid-19, due cartelli che ricordano l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale. Ed ancora, il cartello che invita all’igienizzazione delle mani e per l’uso della mascherina.Per informazioni è possibile chiamare Luisella Bartali, responsabile turismo Confcommercio Siena, al numero 0577-248811 o via mail all’indirizzo lbartali@confcommercio.siena.it.