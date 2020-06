Siena, l'ufficio informazioni turistiche si trasferirÃ  in Piazza del Campo

"A breve - annuncia l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli – l’ufficio di informazione e accoglienza turistica si trasferirà in Piazza del Campo, all’interno di Palazzo Berlinghieri dove già si trova l’URP (Ufficio relazioni con il pubblico). Una dislocazione ancora più centrale di quella attualmente all’interno al Complesso museale Santa Maria della Scala in Piazza Duomo, così da facilitare maggiormente i turisti in visita a Siena che, in genere, scelgono proprio il Campo come prima tappa del loro tour cittadino".Il trasferimento, deliberato ieri dalla Giunta comunale, mira infatti ad integrare i servizi informativi del Comune per una migliore qualità degli stessi.Come ha evidenziato Tirelli: "Con questo nuovo assetto organizzativo la città si dota di un unico centro dedicato all’informazione che si occuperà sia dell’attività di sportello, sia di back office, coordinando anche gli altri sportelli dislocati sul territorio comunale, tra i quali il chiosco che sarà installato in Piazza Gramsci, oltre ad interagire con i principali attrattori turistici ed i servizi informativi degli altri Comuni".L’ufficio sarà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, in orario 9-19.