Forza Italia Siena: ''Vacanze in Italia, vacanze in provincia di Siena''

“Leggiamo di un’indagine realizzata da Demoskopika sull'identikit del turista post Covid-19, anticipata in esclusiva dall’Ansa, secondo la quale la Toscana sarebbe tra le mete più gettonate da coloro che hanno deciso di trascorrere le vacanze in Italia." Così dichiarano il coordinatore provinciale Lorenzo Loré, il responsabile provinciale comunicazione Maria Concetta Raponi ed il responsabile provinciale del Dipartimento Turismo Daniele Bianconi."Tale sondaggio deve essere lo stimolo per tutti i Comuni della nostra provincia per preparare un piano di azioni con l’obiettivo di un rilancio concreto e più incisivo del comparto turistico.Il nostro territorio, per conformazione, per storia, ma anche per cultura, con i suoi tesori e con i suoi paesaggi, è da sempre attrattore di visitatori ogni parte del mondo. Ora è il momento per le amministrazioni della Provincia di non farsi trovare impreparati, di rilanciare un settore che è uno dei motori portanti di una economia che in questi mesi di lockdown ha subito perdite enormi.Bene sta facendo Siena a mettere in campo una serie di iniziative che rendano ancora più appetibile per gli italiani una vacanza nel senese: Arte al centro, riapertura dei musei, Vivi Fortezza e tanto altro in cantiere.Prendano spunto gli altri Comuni del senese per non perdere l’occasione di ridare vita alla nostra terra che tanto ha voglia di ripartire e di accogliere ospiti italiani ma che ha bisogno di un supporto concreto da parte delle Istituzioni”.