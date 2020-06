Siena, riparte a settembre la settima edizione di passeggiate d’autore ''Diciassette storie, un’unica storia''

Dal 19 settembre un viaggio nel cuore delle 17 “Repubbliche”

Dopo la sospensione forzata a seguito dell’emergenza Covid-19, riparte in accordo con il Comune, le Consorelle coinvolte e il Magistrato delle Contrade, la settima edizione di Passeggiate d'Autore 2020 “Diciassette storie, un’unica storia”. Un viaggio nel cuore delle 17 "Repubbliche" tra strade, vicoli, edifici, antiche pietre dei rioni di Siena che ancora tramandano memoria e tradizioni, conservano tesori artistici e testimoniano umanità.«Non potevamo non ripartire - ha dichiarato l’assessore al Turismo Alberto Tirelli - da quella che è l’anima della nostra città, le Contrade e i loro luoghi chiave. Una riapertura che non è solo rilancio del turismo ma anche un vero e proprio risveglio di tutti che guarda al futuro senza dimenticare il passato».La prima tappa di questa riscoperta della città, talvolta meno nota, ma che ne costituisce la sua forza, sarà il 19 settembre nella Contrada Priora della Civetta. A seguire, nello stesso mese, ma il 26 nella Contrada del Leocorno. A ottobre invece, le protagoniste saranno: il 3 la Nobile Contrada del Nicchio, il 10 il Valdimontone, il 17 la Nobile Contrada del Bruco e il 24 il Drago. A novembre, il racconto continuerà il 7 nell’Imperiale Contrada della Giraffa, il 14 nella Contrada Sovrana dell’Istrice, il 21 nella Lupa e il 28 nella Nobile Contrada dell’Oca. La Torre il 5 dicembre e la Nobile Contrada dell’Aquila il 12 chiuderanno l’anno.