Vacanze al mare, a Sanremo un’estate sicura in compagnia di tutta la famiglia

Gioiello della Riviera dei fiori, offre un caleidoscopio di esperienze per grandi e piccini

, la città dei fiori e del Festival della canzone italiana che già capitale del turismo internazionale nel XIX secolo è tra le destinazioni balneari più apprezzate dagli italiani.Se quest’estate si dovrà fare a meno dei viaggi all’estero e dei luoghi di aggregazione tradizionali, tanti viaggiatori non hanno rinunciato alle. Soggiorni soprattutto della porta accanto, in direzione di località facilmente raggiungibili e dalle proverbiali opportunità di svago e relax.Su questo versante Sanremo non deluderà. Gioiello della Riviera ligure, quella che fu la casa di Alfred Nobel, Antonio Rubino e Italo Calvino – solo per citare alcuni dei cittadini più illustri –La città dispone infatti di un ampio litorale dove trovare attrezzatissimi. La sabbia finissima farà felici i bambini che potranno giocare in riva al mare mentre mamma e papà potranno godersi il sole in completa tranquillità. Le spiagge si trovano a due passi dal centro, dove spiccano prestigiosea cui sarà difficile resistere, ma anche daicomunali con il loro tripudio di colori e fragranze. E se è la natura ciò che state cercando, Sanremo e la suache corre sul mare vi stupiranno. Senza dimenticare i delfini del, amatissimi dai più piccoli, o ie daper giornate immersi negli uliveti.Sanremo è una località che ha molto da offrire. Sanremo è anche arte, cultura e soprattutto cucina, con una costellazione di validi: da quelli gourmet, dove lasciarsi conquistare dai sapori del Mediterraneo riproposti con notevole tecnica, a quelli più caratteristici, con il loro trionfo di squisiti piatti della tradizione. Luoghi da gustare ma anche da vivere nella più totale sicurezza.In linea con i protocolli previsti dal nostro Paese, infatti, gli imprenditori del turismo locale hanno. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, si sono impegnati per garantire la massima affidabilità senza rinunciare al divertimento, alla tranquillità e a quell’ospitalità che da sempre caratterizzano Sanremo.E se realmente non è necessario stare accanto per sentirsi vicini,ha fatto molto di più. L’importante rete di imprese del territorio ha ideato una campagna promozionale dal valore di 70 mila euro destinata a portare il nome “Sanremo” oltre ogni confine. Il titolo?, dalla canzone vincitrice del 70° Festival, simbolo di un’Italia che non si è mai arresa, neppure durante i giorni difficili di lockdown.«Con main sponsor– ha dichiarato il presidente– è l’iniziativa più importante che Sanremo On ha intrapreso dalla sua nascita. Una campagna per reagire e che promuove il territorio: una Sanremo tranquilla, sicura, con bel tempo, mare, musica ed eventi. La destinazione ideale dove trascorrere le vacanze in relax e benessere dopo la quarantena.