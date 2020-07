Al mare con Tiemme: da venerdÃ¬ 3 luglio partono i servizi su prenotazione da Siena, Arezzo e Chianciano Terme

Nuova organizzazione per i collegamenti a prenotazione verso le località della costa tirrenica (Follonica, Piombino Porto, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare)

Prendono il via venerdì 3 luglio i servizi MareBus di Tiemme rispettivamente in partenza da Siena, Arezzo e Chianciano Terme verso le località balneari della costa tirrenica (Follonica, Piombino Porto, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare).Nel rispetto delle norme vigenti in termini di distanziamento sanitario a bordo, i servizi saranno accessibili solo su prenotazione con numero massimo predeterminato di passeggeri a bordo.La prenotazione potrà avvenire telefonicamente o via web tramite il sito www.tiemmespa.it o con la App Tiemme Mobile 2.0, scaricabile gratuitamente sia per telefoni Android che Ios.I biglietti possono essere inoltre acquistati nelle biglietterie e nelle rivendite autorizzate distribuite sul territorio.Per informazioni, prenotazioni e tariffe è possibile consultare il sito internet www.tiemmespa.it (all’interno della sezione Servizi Estivi) o la App Tiemme Mobile 2.0. In alternativa è possibile rivolgersi al servizio Info Mobilità chiamando l'800-922.984 da telefono fisso o l'199-168.182 da cellulare.