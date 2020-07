''I Borghi piÃ¹ Belli d'Italia in Toscana'': nasce l'associazione regionale

''I Borghi più Belli d'Italia in Toscana'': nasce l'associazione regionale

"I Borghi più belli d'Italia" in Toscana sono 23 su quasi 300 comuni e rappresentano circa 150.000 abitanti, con territori diversi e grandi prospettive. Ieri mattina, martedì 28 luglio, con il presidente nazionale dei "Borghi più Belli d'Italia" Fiorello Primi, presso la Sala Auditorium del Consiglio regionale della Regione Toscana, quasi la totalità dei comuni toscani che fanno parte del club si sono costituiti in associazione regionale, per creare strategie di sviluppo utili a mantenere vivi i paesi, trattenendo i cittadini che da sempre ci abitano e rendendoli capaci di accogliere i turisti.



La neo costituita associazione dovrà fare risplendere e riscoprire il valore dei nostri luoghi identitari, nonché concentrare attenzione da parte della Regione per farne un volano per lo sviluppo del territorio e del turismo.



La risposta positiva della Regione Toscana avvalorata dalla presenza del candidato alla presidenza Eugenio Giani, dell'assessore Vincenzo Ceccarelli e di Lucia De Robertis, vicepresidente del Consiglio regionale, a questa proposta, conferma che il contributo che stiamo dando a favore della nostra terra è un’azione congiunta e sentita.



"I Borghi più belli d'Italia" sono una realtà che rappresenta un valore patrimoniale con un profilo che salvaguarda e valorizza la storicità e la bellezza dei nostri paesi.



In questa nuova realtà istituzionale di livello regionale, il Comune di Buonconvento svolge un ruolo importante, in quanto il sindaco, Riccardo Conti è stato eletto vicepresidente dell’associazione regionale "I Borghi più belli d'Italia in Toscana", a fianco del coordinatore regionale Elisabetta Giudrinetti, nominata presidente.



"Ci aspetta un grande lavoro per la valorizzazione dei piccoli centri e per contrastare lo spopolamento, ma le premesse ci sono per una grande ripartenza - ha affermato il sindaco Conti -. Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo stanno lavorando a questo progetto!"