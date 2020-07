Turism Toscana, Scaramelli (Italia Viva): ''7 milioni di euro, oltre un milione per la montagna''

"Sette milioni di euro per le imprese del turismo di cui oltre un milione di euro per le aziende della montagna. Gli altri sei milioni di euro per la promozione e per le attività economiche che vivono e operano nel settore turistico. Oggi (ieri, giovedì 30 luglio, ndr) lo stanziamento, nei prossimi mesi le erogazioni”. A dirlo il capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale Stefano Scaramelli che interviene sulla rimodulazione dei fondi europei fatta da Regione Toscana.



“Era un impegno preso in questi anni con gli operatori della montagna– continua Scaramelli – nell’ultima seduta arrivano le risorse. Un milione e duecento ottantotto mila euro, per spese correnti e investimenti, destinati alle imprese che stanno lavorando per rinnovarsi e ripartire dopo il lockdown. Interventi sia per la stagione invernale che per quella estiva. Un atto importante per l’Amiata che, più di altre zone, ha avuto difficoltà. Queste risorse andranno anche negli altri distretti turistici della provincia di Siena per dare un aiuto concreto alla ripartenza”.