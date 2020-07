''In Valdichiana'', Valdichiana Outlet Village sostiene la promozione turistica della Toscana

Presentato a sindaci, amministratori ed operatori il progetto, cluster di video racconti del territorio ad alto impatto emotivo

Il linguaggio più moderno ed emozionale, quello dei video, per raccontare la bellezza e l’unicità di un territorio, la forte identità dei suoi singoli centri, esaltandone le peculiarità e l’unicum, ma nel contempo rafforzando il concetto di appartenenza al “brand” Valdichiana.Il racconto di uno “storyteller” d’eccezione, che si avvale di speciali “ciceroni” locali, capaci di trasportare lo spettatore in uno straordinario viaggio attraverso l’arte e la cultura, la storia e le tradizioni, le eccellenze enogastronomiche e le bellezze naturalistiche di un angolo di Toscana che la mano dell’uomo ha saputo non solo preservare, anzi esaltare.Si chiama “InValdichiana” il cluster di video che racconta, da un punto di vista mai visto prima d’ora, Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Monte San Savino, Lucignano, Civitella in Val di Chiana e Marciano.Il format, realizzato da un team di produzione di giovani professionisti affiancati dai più competenti conoscitori del territorio, è stato elaborato e vede la luce grazie al decisivo intervento di Valdichiana Outlet Village.“Abbiamo valutato questa produzione meritevole del nostro supporto – dichiara il center manager della Land of Fashion di Foiano della Chiana, Riccardo Lucchetti – in quanto risponde perfettamente ai criteri di eccellenza con i quali intendiamo comunicare il nostro Village, il territorio della Valdichiana e della Toscana, contribuendo a sostenere, di concerto con le amministrazioni comunali e i partner privati, il rilancio turistico”.“Presentiamo il territorio della Valdichiana aretina nella sua interezza – spiega Antonio Aurilio, coordinatore del progetto - andando però a cogliere gli aspetti principali che caratterizzano ogni singolo centro, raccontandoli in una sorta di mini tour, enfatizzando il concetto che tutto il territorio, pur presentando singole specificità, ha elementi comuni di valore e riconoscibilità che rendono il soggiorno in Valdichiana piacevole e ricco di opportunità”.4 video per ogni Comune, di taglio, contenuti e temi sempre diversi, realizzati con le più moderne tecniche, frutto di giorni e giorni di riprese anche con l’utilizzo del drone per le immagini aeree e di un attento lavoro registico, di copywriting e post produzione. Un lavoro corale e dettagliato, con la mano registica di Francesco Paterni supportato dai tecnici di Lightning Multimedia Solution, l’assistenza organizzativa e creativa di autori e produttori, con la narrazione di una guida d’eccezione, Edoardo Bidini, per la più importante produzione video mai realizzata sulla Valdichiana aretina.“Prevediamo – anticipa Aurilio – anche versioni multilingue, destinate al grande pubblico internazionale, che vogliamo far rimanere letteralmente senza fiato”. Impeccabili dal punto di vista tecnico e stilistico, efficaci e capaci di suscitare curiosità ed emozione in ogni singolo frame, “le caratteristiche tecniche, il linguaggio e in generale gli standard qualitativi dei video della serie “In Valdichiana” – dichiara il responsabile marketing Enrico Bracciali – ci hanno convinti ad intervenire, sostenendone la produzione e la diffusione attraverso i nostri canali, che contano decine di migliaia di follower. Un lavoro in progress, che integreremo con altre azioni a corollario e che vogliamo condividere con tutti i partner coinvolti ed interessati, in primis le amministrazioni e gli operatori del turismo”.Alla speciale preview svoltasi nella sala conferenze del Village e destinata ai sindaci e agli amministratori dei comuni interessati, hanno preso parte Roberta Casini, sindaco di Lucignano, Francesco Attesti, vice sindaco di Cortona con delega al turismo, il vice sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci, l’assessore Nicola Meacci per Monte San Savino, il vice sindaco di Civitella in Valdichiana Valeria Nassini, l’assessore Francesca Sebastiani di Castiglion Fiorentino, oltre ai responsabili della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e della Valdichiana senese.L’applauso finale dopo la visione dei trailer prodotti e l’unanime giudizio positivo sull’operazione, hanno suggellato un incontro definito da Lucchetti “molto importante, finalizzato a dotare i centri limitrofi al Village di un prodotto di comunicazione, certo da solo non decisivo, ma senza dubbio efficace a sostenere il rilancio del movimento turistico. Riteniamo – conclude Lucchetti – di poter rappresentare un valore aggiunto importante per questa area sia come attrazione per tanti turisti e visitatori che, come in questo caso, a livello di volàno di sviluppo e promozione. Quello di comunicare le eccellenze della Toscana e sostenerne la ripresa turistica, finalità peraltro sempre perseguita dalla proprietà Blackstone e dalla società di gestione Multi, tanto più in questa delicata fase di ripartenza, resta uno dei nostri principali target operativi”.