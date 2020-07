Siena, turismo: inaugurati i due nuovi Infopoint nel centro storico

Doppia inaugurazione questa mattina, venerdì 31 luglio, dei nuovi Infopoint turistici nel centro storico della città di Siena: il primo è il chiosco in piazza Gramsci, l’altro si trova all’interno di Palazzo Berlinghieri (piazza del Campo, 7/8).



Al taglio del nastro il sindaco Luigi De Mossi e l’assessore al Turismo, Alberto Tirelli. "L’obiettivo è quello di intervenire per rafforzare un segmento fondamentale dell’economia cittadina quale quello del turismo. Abbiamo dislocato due nuovi punti informativi in zone chiave del centro storico per aiutare i visitatori a conoscere sempre meglio la nostra città, dare loro indicazioni per trascorrere il soggiorno a Siena, incuriosirli per farli restare più giorni - ha detto il primo cittadino -. Ringrazio l’assessore Tirelli, e tutti i dipendenti che hanno permesso di aprire questi due Infopoint, particolarmente importanti in tempi di Covid- 19".



"I visitatori avranno a disposizione tante informazioni sulla storia, la cultura e le tradizioni della città – ha commentato Tirelli – ma anche di tutto il territorio circostante: facendo squadra con le altre amministrazioni possiamo offrire proposte e itinerari con l’obiettivo di un turismo che si ferma per più giorni e non solo per poche ore".



Il chiosco in piazza Gramsci, aperto dal lunedì alla domenica in orario 9-13 e 14-18, rappresenta il punto di accesso alla città per i turisti che arrivano alla stazione degli autobus o lasciano l’auto nei parcheggi circostanti. Mentre l'ufficio informazioni turistiche a Palazzo Berlinghieri sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 8-13 e 15-17 e il sabato e domenica 8-13 e 15-18. Verranno fornite informazioni oltre che sulla città anche su tutto il territorio delle Terre di Siena, oltre che sugli antichi cammini (Francigena, Lauretana, Romea). Nelle prossime settimane inoltre sarà inaugurato anche il punto informativo alla stazione dei treni.