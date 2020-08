''Le Scoperte'' del 6 agosto: nuova passeggiata nella storia di Siena con trama a sorpresa

Terza serata “Figuriamoci” per il 2020 de Le Scoperte. E sabato 8 all’Abbazia di San Galgano per il percorso “Fuori”

Ambrogio Lorenzetti, il Barocco di Alessandro VII, la lupa di piazza Tolomei, Fontegiusta: tra storia, arte e curiosità, sono stati questi i temi “baciati dalla sorte” per la seconda delle Scoperte, lo scorso 23 luglio. E per la prossima? Giovedì 6 agosto in piazza del Campo, alle 21.30, si ripete il rito dell’estrazione delle figurine per costruire l’itinerario estemporaneo nella storia di Siena. Per questa estate, la serie di passeggiate estive a cura delle guide Federagit Confesercenti (patrocinata dal Comune di Siena) alterna temi “verdi” e prefissati a percorsi ispirati da “Il viaggio”, l’’album 2020 della collezione “Figuriamoci Siena”, che per iniziativa de “Il Leccio” e del Comitato Amici del Palio tanto successo ha riscosso nella prima parte dell’anno. Dopodomani dunque, con ritrovo a Fonte Gaia, è in programma una nuova apertura di pacchetto: sarà il preludio necessario e avvincente per il percorso che si snoderà per un’ora e mezza, in cerca di scoperte e di refrigerio dalla calura estiva. La partecipazione del pubblico avviene seguendo i criteri di prevenzione: oltre alla prenotazione obbligatoria, al pubblico viene chiesto di indossare le mascherine e tenere le mani pulite.Sarà così anche sabato 8 agosto, prossimo appuntamento per le Fuoriscoperte. Meta della passeggiata extramoenia (dalle ore 11) sarà questa volta l’Abbazia di San Galgano, perla della Val di Merse, dove il percorso guidato ripercorrerà origini e leggende di uno dei luoghi più misteriosi e apprezzati per le terre di Siena nel mondo.COME POTERCI ESSERE. “Scoperte” e “FuoriScoperte” andranno avanti tra il giovedì sera e i weekend fino al 27 agosto: per prenotarsi è necessario e sufficiente andare su bit.ly/prenotalescoperte - Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”).