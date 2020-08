Siena, ultimo appuntamento con tema ignoto per il 2020 de Le Scoperte

Nella storia a sorpresa, quarta (ed ultima) serata il 20 agosto in giro per Siena con “Figuriamoci”

L'Accademia dei Rozzi, Provenzano, le mattonelle che segnano i confini delle Contrade: passeggiare nelle storia inseguendo il fato può farci posare gli occhi su questi soggetti. Oppure su San Francesco, Fonte Nuova d'Ovile, il pio asilo Boutini Bourke. E' andata così due giovedì fa, ma non è detto che si ripeta anche questa settimana. Anzi: quasi sicuramente, la dea bendata porterà altrove. Il 20 agosto è in programma il quarto itinerario a sorpresa de Le Scoperte: alle 21.30, in Piazza del Campo (Fonte Gaia) si ripeterà il rito dell'estrazione a sorte delle figurine.Quelle de “Il viaggio”, l’album 2020 della collezione “Figuriamoci Siena”, curata da “Il Leccio” e del Comitato Amici del Palio: da un pacchetto chiuso ne usciranno cinque, e quelle segneranno la rotta per la prossima passeggiata nella storia. E' l'ultima occasione di questo genere annunciata per questa estate: la settimana prossima l'itinerario tornerà ad avere un tema preannunciato, che in quel caso sarà la Lizza. Ma per questo giovedì l'appuntamento sarà ancora ideale per chi apprezza le trame misteriose, come già in tanti hanno fatto nelle scorse settimane. Anche stavolta la partecipazione del pubblico avverrà seguendo i criteri di prevenzione: oltre alla prenotazione obbligatoria, ai presenti verrà chiesto di indossare le mascherine e tenere le mani pulite.Sarà così anche sabato 22 agosto prossimo appuntamento per le Fuoriscoperte. Scenario del percorso fuori dal capoluogo sarà questa volta Castellina in Chianti (con inizio alle ore 15) per approfondire le vicissitudini di quella che fu una roccaforte fiorentina, la cui storia si intreccia con la vicende degli Etruschi e con l'origine del celebre Gallo Nero.COME POTERCI ESSERE. Per prenotare un posto a “Scoperte” e “FuoriScoperte” è necessario e sufficiente andare su bit.ly/prenotalescoperte - Altri dettagli via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su facebook e instagram “scoperte”).