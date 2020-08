Ragazzi disabili alle fonti del Vivo con il CAI di Siena

Dopo oltre sei mesi di interruzione delle escursioni a causa dell'emergenza Covid il club alpino di Siena ha ripreso l'attività con una escursione sull'Amiata

Grandi emozioni alla prima uscita organizzata dal Cai (Club alpino italiano) di Siena, dopo la sospensione delle attività per l'emergenza Covid-19. Oggi, sabato 22 agosto, la sezione senese del Cai insieme all'associazione “Le Bollicine” hanno portato un gruppo di ragazzi disabili a fare un'escursione sul Monte Amiata, all'interno del parco del Vivo, lungo il sentiero dell'acqua. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare le suggestive sorgenti, grazie agli amici della cooperativa Parco Vivo, che hanno egregiamente illustrato la storia della sorgenti che forniscono di acqua anche la città di Siena.L'iniziativa del Cai rientra nelle attività di montagnaterapia, per offrire ai giovani con problemi l'ormai riconosciuta efficacia terapeutica di escursioni in compagnia a contatto con la natura.La ripartenza della vita del Cai è avvenuta comunque con la consapevolezza che il pericolo rappresentato dal virus è ancora in agguato. Quindi le precauzioni sono state d'obbligo: mascherine per tutti, distanziamento sociale e gel sanificante.