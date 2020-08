La ''Bellezza Infinita'' della Valdichiana Senese protagonista all’Ulisse Fest di Rimini

Dalla copertina del Magazine al palco dell’Ulisse Fest: continuano le attività promozionali dell’Ambito Turistico della Valdichiana Senese con Lonely Planet

E’ stato presentato mercoledì 26 agosto a Rimini all’interno del pre-evento che anticipa i tre giorni dell’Ulisse Fest di Lonely Planet il nuovo video promozionale dell’ambito turistico della Valdichiana Senese “Valdichiana Senese - Bellezza infinita”: immagini emozionanti riprese da prospettive uniche che mettono in luce le sconfinate bellezze naturali di questa terra nel sud della provincia di Siena. La presentazione, tenuta dallo staff della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese nonché braccio operativo dei nove comuni dell’ambito turistico, ha aperto la serata di cinema dedicata al celebre autore di viaggi Bruce Chatwin omaggiato all’interno del festival proprio con la proiezione del film del regista tedesco Werner Herzog “Nomad - In the footsteps of Bruce Chatwin” tra le mura della suggestiva Corte degli Agostiniani nel centro storico di Rimini.Noto per i suoi romanzi dedicati a mète all’epoca considerate lontane o quasi irraggiungibili, come nel caso del romanzo “In Patagonia” uscito in Italia nel 1980, Chatwin ha ispirato intere generazioni facendo venir voglia di viaggiare lontano anche solo leggendo: niente di più attuale in questo periodo storico in cui certi viaggi sembrano impossibili, almeno per i prossimi mesi. E’ in questa narrazione che si inserisce perfettamente la Valdichiana Senese e il nuovo video Bellezza Infinita. Una natura sconfinata che abbraccia nove borghi (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda) che custodiscono gelosamente un patrimonio artistico e paesaggistico millenario. La stessa natura infinita - e infinitamente bella - che richiama gli scenari lontani descritti nei romanzi di Chatwin ma con la differenza che la Valdichiana Senese è una destinazione facilmente raggiungibile dal pubblico italiano, grazie ai collegamenti infrastrutturali con le principali città italiane, e propone un’offerta turistica completa che va dall’enogastronomia, il turismo attivo fino al wellness.Proprio i prodotti enogastronomici della Valdichiana Senese saranno protagonisti di un secondo appuntamento all’interno dell’Ulisse Fest di Lonely Planet dedicato all’enogastronomia nel turismo moderato da Roberta Garibaldi in collaborazione con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Vadichiana Senese e i progetti Only4U, la Primavera del Prosecco e il sostegno di UniCredit. Al panel in programma venerdì 28 agosto alle ore 19:30 presso il Teatro Galli di Rimini interverrà Michele Angiolini, Sindaco del Comune di Montepulciano capofila dell’Ambito turistico della Valdichiana Senese e responsabile del turismo di Anci Toscana.“La partecipazione all’Ulisse Fest di Lonely Planet si inserisce nel quadro delle azioni promozionali rivolte al pubblico italiano e i mercati di prossimità – spiega Doriano Bui, presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese – Azioni che abbiamo rivisto insieme ai nove comuni dell’Ambito a seguito dello scoppio della pandemia e che abbiamo voluto concretizzare con un partner autorevole come Lonely Planet. I due appuntamenti a Rimini, infatti, completano l’azione di comunicazione realizzata nel mese di luglio/agosto con la pubblicazione dell’allegato al magazine bimestrale firmato proprio Lonely Planet”.Il video è pubblicato sulle pagine ufficiali facebook e instagram del tour operator Valdichiana Living e dell'Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.