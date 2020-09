Passeggiata fotografica alla scoperta delle magiche acque di Bagno Vignoni

Domenica 13 settembre, con partenza alle 10.00 dal Parco dei Mulini, in viaggio con i fotografi Fabio Muzzi e Massimo Sestini e la guida ambientale Valentina Pierguidi

Un’occasione unica per un viaggio alla scoperta delle magiche acque di Bagno Vignoni. Domenica 13 settembre, con partenza alle ore 10.00 dal Parco dei Mulini, è in programma la Passeggiata fotografica condotta dai fotografi Fabio Muzzi e Massimo Sestini con la guida ambientale Valentina Pierguidi, L’iniziativa rientra nel programma dell’undicesima edizione de “I Colori del Libro”, rassegna voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it (12 e 13 settembre). Partecipazione gratuita su prenotazione allo 0577391787 | redazione@toscanalibri.it. Al termine della Passeggiata ci sarà la presentazione del libro "Lockdown Pisa" (Typimedia Editore) curato da Fabio Muzzi e Alessandro Scatà: il racconto della pandemia negli scatti in bianco e nero che scandiscono i giorni del Covid-19 nella comunità.La passeggiata - La passeggiata inizia alle ore 10 dal Parco dei Mulini con le vasche e le cisterne un tempo utilizzate per la raccolta dell’acqua proveniente dalla vasca termale del paese. Dalla sommità della collina si raggiungerà il fiume Orcia attraverso il Ponte Peruzzi, per poi tornare dove l’acqua termale inizia la sua discesa verso il fondovalle alimentando gli antichi mulini. Una volta superate le cave dismesse di travertino il sentiero sale leggermente per inoltrarsi nella vegetazione. Torna ad aprirsi in prossimità di Bagno Vignoni con il suo “cuore d’acqua”, piazza delle Sorgenti. Livello di difficoltà per tutti, tempo di percorrenza 2 ore. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idoneeProgramma su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it