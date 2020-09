A Monteriggioni tornano le passeggiate nella storia

Appuntamento domenica 13 settembre da Abbadia Isola al Castello di Monteriggioni

Domenica 13 settembre a Monteriggioni riprende l’appuntamento con la “Passeggiata nella Storia da Abbadia Isola a Monteriggioni”. L’iniziativa proporrà un percorso lungo la Via Francigena, in compagnia di personaggi storici in costumi medievali, che partirà alle ore 9.30 da Abbadia Isola e arriverà nel Castello di Monteriggioni intorno alle ore 12. I partecipanti percorreranno circa 3,5 km immersi nella natura e, una volta raggiunta la cinta muraria, saranno accolti dal Castellano e dalla sua corte prima di visitare il camminamento lungo le mura e il museo delle armature “Monteriggioni in Arme”, che ospita fedeli riproduzioni di armi e armature medievali e rinascimentali e modellini dedicati a mezzi e tecniche di assedio utilizzati nelle stesse epoche.Informazioni. L’iniziativa è organizzata dall’associazione L’Agresto di Monteriggioni con la collaborazione di Monteriggioni A.D.1213, il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto di altri partner. Per partecipare è richiesta la prenotazione contattando l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo e-mail info@monteriggioniturismo.it.