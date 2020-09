Appuntamento nella Contrada della Civetta con Passeggiate d’Autore

Sabato 19 settembre alle ore 15.00 (partenza da piazza Tolomei)

Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown, ripartono le Passeggiate d’Autore a Siena. Sabato 19 settembre appuntamento a Siena alla scoperta della Contrada della Civetta, con partenza alle ore 15.00 da Piazza Tolomei. L’iniziativa rientra nel ciclo 2020 - intitolato “Diciassette storie, un’unica storia” - del format ideato dal portale toscanalibri.it a cura dell’Assessorato al Turismo del Comune di Siena, con la collaborazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e del Magistrato delle Contrade. La Passeggiata, a numero chiuso, è già al completo e non sono consentite altre prenotazioni. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19.La Passeggiata - Piazza Tolomei è l’elegante ingresso al territorio della contrada. Vi sorgono due edifici che richiamano personaggi e fatti importanti della storia di Siena. Il palazzo Tolomei – la più antica residenza privata della città – appartenuto alla potente famiglia di banchieri e mercanti guelfi. La chiesa di San Cristoforo, di origini romaniche, dove nel 1100 si riuniva il Consiglio della Repubblica senese. Da qui si accede alla via intitolata a Cecco Angiolieri, il poeta irriverente e caustico la cui famiglia abitava proprio in questa strada. Suo padre era tra le persone che maggiormente si distinguevano in città per ricchezza e nobiltà: banchiere di papa Gregorio IX, fece parte anche di quell’organismo pubblico detto i “Signori del Comune”. Ma il cuore della contrada è il Castellare degli Ugurgeri, altra potente famiglia che in questo complesso fortificato risiedeva. La costruzione fu terminata nel XIII secolo e riutilizzò parte della cinta muraria in pietra del XII secolo. Se ne vedono ancora i resti di torri e case-torri. Di grande fascino è la visita al Museo di contrada, che si sviluppa su più piani proprio all’interno di queste antiche vestigia, fino a scendere nelle “Segrete”, ambienti scavati nel tufo (a quindici metri sotto il livello stradale) che richiamano in tutto gli ipogei etruschi.Informazioni - Le Passeggiate d’Autore sono a partecipazione gratuita, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Info: tel. 0577 391787 – redazione@toscanalibri.it A disposizione per i partecipanti (su richiesta al costo di 1,00 € e fino ad esaurimento) dispositivi audio per seguire le visite forniti da FOLLOW ME.Scopri Siena su www.sienacomunica.it | Programma completo su www.toscanalibri.it