Turismo: Paesaggi narrativi e Paesaggi del benessere, i progetti dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Presentazione del progetto di valorizzazione integrata di Ambito turistico del territorio dei dieci Comuni dell’Unione

I Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, chiamati a rappresentante l’Italia nella rete europea delle destinazioni di eccellenza EDEN, hanno messo a punto, sotto la guida dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, un progetto che rappresenta un ulteriore esempio di valorizzazione integrata di un Ambito turistico con i progetti Paesaggi Narrativi e Paesaggi del Benessere dove, attraverso due filoni paralleli ma integrati, vuole illustrare le peculiarità di un territorio modellato dall’uomo, policentrico e variamente caratterizzato.Nel corso della conferenza stampa che si terrà a Trequanda, lunedì 5 ottobre alle 11 presso la sala polivalente in via Taverne 22, sarà proiettato un breve video, a cura di Space Spa di Prato, che ha curato i portali web multilingua, due app sviluppate per Android e iOS ed un documentario. Sarà presente il direttore di produzione Francesca Romana Conti.Interverrano: Roberto Machetti, presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese; Michele Angiolini, sindaco del Comune di Montepulciano con delega alle Politiche per il Turismo dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese; Simone Marrucci, ideatore del progetto “Paesaggi Narrativi”; Stefano Soglia, ideatore del progetto “Paesaggi del Benessere”; Gianni Mencacci, direttore dei lavori del progetto “Paesaggi del Benessere”.Sono stati invitati i sindaci e gli assessori al Turismo e alla Cultura dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.