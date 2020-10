Turismo, la Toscana al TTG Travel Experience a Rimini

Toscana Promozione Turistica riprende l’attività fieristica in presenza

Esserci per ripartire insieme. È questo il messaggio che la Toscana lancia con la sua partecipazione alla prossima edizione di TTG Travel Experience a Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre, momento che segna la ripresa degli incontri in presenza dopo le attività mantenute attive online. Si tratta di un chiaro segnale di fiducia quello inviato al mercato da Toscana Promozione Turistica e dalle 33 aziende toscane co-espositrici, in rappresentanza della vasta proposta turistica della Regione.Questo mentre prosegue la campagna di promozione ‘Toscana. Rinascimento senza fine’ studiata da Toscana Promozione Turistica, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, diretta principalmente ai viaggiatori italiani e ai toscani stessi, nell’ottica di incentivare il turismo domestico e di prossimità, ma anche al mercato internazionale, in attesa di un ritorno graduale alla normalità nella fase che seguirà l’attuale era Covid-19. E sono proprio le immagini di questa campagna a personalizzare e rinnovare le 2 ampie isole che compongono il progetto di allestimento dello stand di 400 mq alla 57esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini ( Padiglione 5 stand 075-068).Uno stand concepito come l’archetipo di una città ideale che ospita espositori e buyer in uno spazio in cui non esistono un fronte e un retro né un affaccio preferenziale, ma che invita a percorsi circolari, fluidi, in continuità con i corridoi della fiera, il tutto in un ambiente perfettamente organizzato per rispettare le regole in materia di sicurezza e distanziamento.Al TTG Travel Experience è previsto un panel dal titolo omonimo a quello della campagna di branding, ‘Toscana. Rinascimento senza fine’, che coinvolge 5 ambiti con i loro interventi e il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo. Gli interventi sono previsti mercoledì 14 ottobre presso la Sala Noce a partire dalle 12.30 fino alle 14.30. Questo l’ordine: Viaggio nelle terre di Pisa: itinerari culturali, enogastronomici e naturalistici nella Toscana autentica; Percorsi, storie e segreti delle Terre di Siena - 81 itinerari alla scoperta di un territorio unico; Versilia, un’estate italiana; in viaggio con Dante nel Mugello e nella Romagna Toscana. A piedi e in treno tra Firenze e Ravenna; Pistoia crocevia di cammini: arte, natura, cultura e tradizioni. Dall'Anno Iacobeo alla Porrettana Express.“L'agenzia regionale del turismo riprende l'attività fieristica in presenza – dichiara il direttore Francesco Palumbo - un segnale importante per gli eventi espositivi dove la Toscana partecipa con una forte convinzione ed auspicio di ripartenza. L'andamento della pandemia non permette prospettive chiare ed il momento è particolarmente delicato, ma la nostra attività non si è mai fermata e di fatto prosegue con la campagna "Toscana. Rinascimento senza fine”, in attesa della riapertura dei mercati esteri, anche nell’articolazione per singoli prodotti. In questi mesi abbiamo mantenuto attiva, nell'unica forma possibile ovvero quella online, la programmazione, attraverso una rete strutturata con imprese e Ambiti turistici per proporre nuovi prodotti, servizi e motivazioni di viaggio che hanno beneficiato anche del traffico generato dalla campagna di promozione. Tornare in presenza rappresenta una opportunità per alimentare il sistema economico, con questo obiettivo Toscana Promozione Turistica vuole favorire questo interscambio, proseguire un percorso sempre più dedicato attraverso la promozione mirata del brand Toscana e dell'offerta turistica. Prossimo appuntamento il Buy Tuscany, il workshop btob che abbiamo organizzato in Toscana dal 20 al 28 ottobre con buyer nazionali ed internazionali”.Toscana Promozione Turistica parteciperà anche al WTM -World Travel Market di Londra, fiera per il business-to-business. L’edizione 2020, in programma a novembre, si svolgerà in forma virtuale e la partecipazione toscana al WTM VIRTUAL avverrà all’interno dello stand virtuale con agenda online per i tre giorni di eventi.