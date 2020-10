La Valdichiana Senese si presenta alle principali fiere del turismo in Italia

Un'offerta ad hoc per la ripresa del turismo a prova di Covid-19 caratterizzerà i prossimi appuntamenti fieristici in presenza

La Valdichiana Senese sarà tra le protagoniste - in presenza - alle principali fiere del turismo in programma in questa seconda metà di ottobre, con un'offerta mirata, in grado di rispondere a esigenze che il Covid ha amplificato.L'agenzia di incoming nata all'interno della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese, braccio operativo dell'ambito turistico della Valdichiana Senese, presenterà i propri prodotti turistici alla TTG Travel Experience di Rimini dal 14 al 16 ottobre, nello stand 075-068, desk 13, all'interno del padiglione istituzionale della Regione, gestito da Toscana Promozione Turistica. A caratterizzare l'offerta di quest'anno attività all’aria aperta, periodi di soggiorno lunghi in un ambiente salubre e persino un’offerta long stay dedicata allo smart-working.L’attività di promozione e commercializzazione continuerà per tutto il mese di ottobre con la partecipazione al workshop riservato a buyers nazionale e internazionali Buy Tuscany, in programma il 20 ottobre a Firenze, e all'analoga iniziativa itinerante, Buy Tuscany on the Road dedicata a terme, wellness e Spa, prevista a Chianciano Terme per il 27 ottobre.Intanto, basta navigare sul sito www.valdichianaliving.it per apprezzare proposte originali, partendo da un punto di forza: la progettualità sul turismo in questo territorio è valsa la possibilità di rappresentare l’Italia nella rete europea delle destinazioni di eccellenza, nell’ambito del progetto Eden. Le offerte di Valdichiana Living sono decisamente all’altezza di questo riconoscimento: si va dalla possibilità di lavorare in un coworking “rurale” alle esperienze tematiche per bambini nella natura, dalle attività in vigna ai laboratori sui pici o per insegnare il ricamo. Sono tutte proposte che intendono interpretare l’essenza del territorio, valorizzare il contatto umano, la scoperta delle tradizioni. Del resto l'aspetto umano legato a piccoli numeri, così come il contesto naturale, diventano rilevanti in questo momento.“TTG di Rimini e Buy Tuscany sono ormai da anni appuntamenti fissi per la Valdichiana Senese - continua il Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Seense Doriano Bui -. La nostra presenza ai più importanti appuntamenti fieristici italiani quest'anno non sarà soltanto un momento promozionale ma anche l'occasione per comunicare a livello mondiale che la destinazione della Valdichaina Senese si è organizzata di fronte all'emergenza covid-19 ed è tuttora attiva e resiliente"."L'attività dell'Ambito turistico della Valdichiana Senese non si è mai fermata. In questo periodo di emergenza l'obiettivo è stato quello di parlare al pubblico italiano senza però perdere di vista i nostri mercati europei ed esteri di riferimento - chiude Michele Angiolini sindaco di Montepulciano capofila dell'Ambito Turistico della Valdichiana Senese e delegato al turismo dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese -. Il nostro auspicio è che si possa tornare presto a progettare una promozione anche internazionale con partner d'eccezione come Lonely Planet con cui abbiamo avviato una proficua collaborazione già da quest'anno".