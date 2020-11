Lauretana ciclabile, le opportunità economiche del cicloturismo nelle strade di Siena

Corsi di aggiornamento sul cicloturismo per tecnici professionisti e strutture ricettive con tre appuntamenti online dedicati ai Comuni di Siena, Asciano e Torrita di Siena

Tre giornate di aggiornamento: il 17 e 24 novembre e il 4 dicembre "organizzati – informa l’assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli - dal Comune di Siena con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana, e interamente dedicate al tema del cicloturismo, un settore sempre più in sviluppo e quindi da considerare come un’importante opportunità di crescita economica per le realtà del nostro territorio".Il percorso formativo la mattina sarà dedicato ai tecnici professionisti mentre, il pomeriggio, alle strutture ricettive.I corsi, realizzati con il contributo della Regione Toscana, saranno completamente gratuiti e vedranno la partecipazione di esperti del settore.Il primo dal titolo “Adeguare le strutture ricettive alle necessità del cicloturismo”, organizzato in collaborazione l’Ordine degli Architetti della provincia di Siena, l’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siena, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Siena, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Siena, dopo i saluti istituzionali prevede l’intervento di Paolo Bonari del Servizio Progetti Sovracomunali del Comune su “Le opportunità del progetto Terre di Siena Slow”; Silvia Livoni Colombo, esperta in marketing turistico e public relation, su “Bike economy – come far girare l’economia su due ruote; Luca Bonechi - Ari (Audax Randonneur Italia) su “Masterplan della mobilità dolce. Pianificare gli itinerari”; e l’architetto Massimiliano Biagi su “Le soluzioni tecniche per le strutture ricettive”.Il secondo, organizzato in collaborazione con le associazioni di categoria, dopo i saluti istituzionali prevede l’intervento di Paolo Bonari su “Le opportunità del progetto Terre di Siena Slow”; Luca Bonechi su “I principali itinerari cicloturistici”; Silvia Livoni Colombo su “Le opportunità economiche del cicloturismo – Casi pratici ed esperienze di successo; e l’architetto Massimiliano Biagi su “Le soluzioni per l’accoglienza”.Iscrizioni su: www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo/Cicloturismo