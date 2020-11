Turismo: nuovi strumenti e strategie per le Terre di Valdelsa e l’Etruria Volterrana

11 Comuni coinvolti nelle province di Siena e Pisa, con Monteriggioni capofila

L’ambito territoriale omogeneo Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana inizia a prendere forma e operatività con nuovi strumenti e strategie per supportare la promozione degli undici Comuni che ne fanno parte nelle province di Siena e Pisa: Monteriggioni, nel ruolo di capofila, Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra.Costituito nel settembre 2018 con la collaborazione della Regione Toscana insieme ad altri 27 ambiti territoriali, Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana porterà avanti tutti gli strumenti promozionali come Ambito turistico regionale Valdelsa Valdicecina, denominazione scelta per potenziare l'attrattività dei territori interessati e favorire maggiori ricadute economiche.Dopo il primo avvio, si apre, così, una seconda fase di attività che conteranno su un finanziamento di circa 70mila euro messi a disposizione dalla Regione Toscana attraverso un bando promosso da Toscana Promozione Turistica per la valorizzazione dell’offerta e l’organizzazione del sistema turistico. Le risorse sono state assegnate all’ambito territoriale omogeneo Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana anche grazie al supporto dell’agenzia inhouse Terre di Siena Lab, che ha coordinato lo stesso ambito e gli strumenti da realizzare.Le attività sostenute dal finanziamento regionale andranno a consolidare la prima fase di avvio dell’ambito territoriale omogeneo, che ha visto la realizzazione del logo Valdelsa Valdicecina e di materiali informativi coordinati, quali cartine a strappo per ogni Comune, una mini guida e un flyer dedicati agli eventi organizzati nei territori dell’ambito. Tutti i materiali sono supportati da canali social già attivi, con il profilo Instagram valdelsavaldicecina e la Pagina Facebook Valdelsa Valdicecina, gestiti in maniera coordinata con i canali social di Visit Tuscany, portale ufficiale della Regione Toscana. Inoltre, è già stata realizzata una piattaforma web che collegherà l’ambito Valdelsa Valdicecina con lo stesso portale Visit Tuscany e che verrà lanciata entro le prossime settimane nella sua versione rinnovata con una campagna di comunicazione coordinata con Toscana Promozione Turistica.“In questa seconda fase progettuale - afferma l’assessore al Turismo di Monteriggioni, Marco Valenti, a nome di tutti i Comuni membri - intendiamo migliorare e rafforzare le strategie sviluppate a livello di area mettendo in campo attività e strumenti condivisi e innovativi. Dopo un lungo periodo di confronto fra i territori che fanno parte dell’ambito, adesso si apre una nuova fase più concreta e operativa. Grazie alle idee e alle sinergie messe in campo - aggiunge Valenti - stanno per essere coinvolti in maniera operativa tutti gli uffici turistici, chiamati a collaborare e a confrontarsi sia tra loro che con gli operatori del settore turistico-ricettivo per favorire una crescita coordinata e sinergica dell’ambito Valdelsa Valdicecina. Presto presenteremo ufficialmente tutto il lavoro fatto e avvieremo la fase più operativa per guardare oltre l’emergenza sanitaria da Covid-19 e ripartire appena possibile con attività di promozione turistica”.“In questi mesi - fa eco l’assessore al Turismo del Comune di Volterra, Viola Luti - abbiamo lavorato per predisporre e per strutturare le azioni programmatiche da mettere in campo per la promozione turistica dell’ambito territoriale omogeneo. Il risultato è un piano coordinato e condiviso che permetterà di valorizzare e di promuovere in modo strutturato tutte le risorse artistico-culturali, enogastronomiche, artigianali e paesaggistiche coinvolte. Il comparto turistico è, infatti, un asset strategico per tutto l’ambito ed è necessario supportarlo facendo rete e creando sinergie per poter essere competitivi e attrattivi. Stiamo, inoltre, lavorando alla definizione di azioni strategiche che hanno al centro la rigenerazione umana, il tema del dossier che abbiamo presentato per il titolo di Capitale Italiana della cultura 2022. La notizia che Volterra è tra le 10 città finaliste - conclude l’assessore - costituisce per l’ambito e per la Toscana un’importante opportunità di rilancio fondata sulla cultura come elemento di promozione turistica e di sviluppo dei territori”.