Stradedisiena, pubblicato l'avviso per essere inseriti all'interno del sito

Pubblicato l’avviso riservato alle attività produttive situate nel territorio della provincia di Siena e nei Comuni adiacenti che offrono servizi utili per il cosiddetto “turismo attivo”, per essere inseriti all'interno del sito web www.stradedisiena.it e dei relativi canali social."Abbiamo pensato a una vetrina che metta insieme tutte quelle attività che offrono servizi per il turismo attivo - spiega l’assessore al Turismo Alberto Tirelli -. Il sito stradedisiena e i relativi canali social rappresentano uno strumento di promozione e fruizione dei cammini del nostro territorio all'interno di un vero e proprio sistema in cui vogliamo che ci sia la massima partecipazione delle strutture ricettive e degli operatori economici".Per entrare all’interno del portale web le attività dovranno avere specifiche caratteristiche e ubicazione, oltre a far parte di una delle seguenti categorie o fornire un determinato servizio: strutture ricettive, noleggio e riparazione bici, wine&food, tecnici professionisti, tour operator e accompagnatori cicloturistici.Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate all'indirizzo email info@stradedisiena.it oppure essere presentate direttamente attraverso i moduli presenti all'interno del sito web.