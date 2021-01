Poggibonsi aderisce a ''Le Vie dei Medici''

Adesione formale al progetto di Italia Nostra, che rientra nel Sistema itinerari e cammini medicei 2020 della Fondazione Sistema Toscana

Poggibonsi sulle Vie dei Medici. L’amministrazione poggibonsese ha aderito formalmente a “Le Vie dei Medici” curato da Patrizia Vezzosi, responsabile e referente del progetto di Italia Nostra Toscana, dentro il Sistema itinerari e cammini medicei 2020 della Fondazione Sistema Toscana.“Un’altra bella occasione che intendiamo cogliere e che è frutto dell’impegno prima di tutto dei responsabili del progetto che nel tempo lo hanno fatto crescere e che conta sul sostegno della Regione Toscana – dice l’assessore al turismo Fabio Carrozzino –. A partire dalla presenza della nostra Fortezza Medicea recuperata, abbiamo declinato sul nostro territorio il progetto delle Vie Medicee, anche in virtù della passione e della conoscenza che anima tanti nostri concittadini”.L’adesione al progetto è stata infatti conseguente alla definizione del percorso locale della Strada Regia Romana che attraversa il territorio e che dalla Pancole arriva fino a Staggia Senese collegandosi anche, tramite una ‘bretella’, con la Fortezza Medicea.Tale definizione è stata frutto del supporto della professoressa Rosselli Merli. Il percorso tracciato, dal nome “Poggibonsi e il cammino mediceo della Strada Regia Romana”, confluirà nel progetto “Le Vie dei Medici”, a partire dalla presenza all’interno di una brochure in fase di predisposizione a cura degli organizzatori. Mappa, foto, descrizione saranno inseriti nel prodotto editoriale e consentiranno la valorizzazione di tale cammino che sarà accompagnato da analoga azione di valorizzazione sul territorio tramite apposita segnaletica.“Il lavoro sui materiali è iniziato – dice Carrozzino. Per Poggibonsi significa proseguire il percorso di valorizzazione dei cammini storici presenti sul territorio. Una bella opportunità per far conoscere la nostra città e per valorizzazione la nostra storia e le nostre bellezze. Insieme al lavoro sulla Francigena e sulle vie Romee, un progetto complessivo di promozione che cerchiamo di portare avanti nonostante gli inevitabili rallentamenti e le difficoltà di questa fase storica”.Il progetto “Le Vie dei Medici” è stato avviato nel 2004 ‘dal basso’, attraverso scambi culturali fra scuole e segnalato Best Practice UNESCO nel 2015 dalla Commissione Nazionale per la Rete Scuole Associate UNESCO. Il progetto nel tempo è stato condiviso oltre che da Italia Nostra, da ANCI, UNPLI, FEISCT e da Toscana Promozione Turistica. Obiettivo è lo sviluppo del progetto a scala nazionale e internazionale.