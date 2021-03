Turismo esperienziale sulle Strade del Vino di Toscana: è online il portale di prenotazione delle attività turistiche

Da oggi più di 40 esperienze turistiche sono prenotabili sul portale della Federazione delle Strade del Vino di Toscana

È online il portale di prenotazione delle esperienze turistiche della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Toscana: i turisti da oggi possono scegliere e prenotare le attività proposte da oltre 30 aziende selezionate, per scoprire la Toscana costiera e non solo. La direzione tecnica è affidata a Valdichiana Living, il Tour Operator interno alla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, incaricato di commercializzare le esperienze turistiche.Mare e montagna, collina e città d’arte, enogastronomia ed esperienze all’aria aperta: l’offerta turistica presente sul portale abbraccia tutta la costa Toscana, dalla Lunigiana alla Maremma Grossetana, includendo anche la montagna dalle Alpi Apuane all’Amiata, le visite dei piccoli borghi come Calci e Montecarlo, le eccellenze enogastronomiche di Bolgheri e della Garfagnana, le riserve naturali come Santa Luce. Queste sono solo alcune delle esperienze che il turista potrà prenotare da oggi collegandosi al portale.Le attività sono proposte da oltre 30 realtà del territorio, tra agriturismi, frantoi, aziende vitivinicole, associazioni, cooperative e agenzie di viaggio selezionate dalle Strade aderenti alla Federazione delle Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana: Strada del Vino dei Colli di Candia e Lunigiana, Strada del Vino Colline Pisane, Strada dell’Olio Monti Pisani, Strada del Vino Monteregio di Massa Marittima, Strada del Vino Costa degli Etruschi, Strada del Vino Lucca, Montecarlo e Versilia, Strada del Vino Montecucco e Sapori dell’Amiata.Il turista, sempre più attento ai temi della sostenibilità e dell’ambiente, desideroso di vivere un’esperienza coinvolgente in totale sicurezza, trova in questo portale l’ispirazione per vivere una Toscana autentica. Accedendo al portale www.stradevinoditoscana.it , nella sezione Booking il viaggiatore può selezionare la Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori e visualizzare tutte le esperienze offerte nell’area. Indicando la data e l’orario di visita può procedere direttamente alla prenotazione. Esperienze all’aria aperta, visite e degustazioni, l’offerta è lo specchio del patrimonio naturalistico culturale ed enogastronomico dei territorio coinvolti: visite guidate ai piccoli borghi, trekking urbano, fluviale e sull’asino, escursioni alle cave di marmo di Carrara, percorsi in bici e cammini, visite teatralizzate, gite a cavallo, ma anche degustazioni di prodotti tipici come il Pecorino Toscano DOP, Olio Extravergine di Oliva, i salumi di Cinta Senese DOP, il Lardo di Colonnata IGP e degustazioni dei pregiati Vini DOC e DOGC, dal vino Bolgheri e Bolgheri Sassicaia DOC al Montecucco Sangiovese DOCG, dal Morellino di Scansano DOCG, al Bianco di Pitigliano DOC, solo per citarne alcuni, con particolare attenzione alle proposte in aziende biologiche e sensibili al tema della sostenibilità.“Il progetto ha permesso la messa in rete delle piccole e medie imprese del turismo attive nei territori delle Strade toscane a testimonianza di come le Strade del Vino siano la sintesi perfetta tra territorio, turismo e produzioni agricole di qualità che ci auspichiamo possano essere al centro del rilancio dei territori rurali – spiega Pierpaolo Lorieri, presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell’olio e dei Sapori della Toscana -. Altre Strade con altri territori presto ci aiuteranno ad ampliare l'offerta turistica presente sul nostro portale; in breve tempo riusciremo a coprire tutto il territorio regionale”.“La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese con il suo tour operator interno Valdichiana Living ha contribuito fattivamente alla realizzazione del progetto grazie alla sua esperienza pregressa nel territorio della Valdichiana Senese dove già dal 2014 vendiamo esperienze turistiche online – commenta Doriano Bui, presidente della Strada –. Crediamo fortemente che questo sia il futuro delle Strade del Vino”.Il portale di prenotazione è stato realizzato nel quadro del progetto transfrontaliero Terragir3, che vede protagoniste la Toscana, la Liguria, la Sardegna e la Corsica nella creazione di sistemi congiunti per la promozione di prodotti turistici innovativi.